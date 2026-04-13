Justin Bieber divide a sus fans con un concierto sin producción como artista principal en Coachella

Justin Bieber hizo su gran regreso a los escenarios en el desierto el sábado para ser el artista principal de Coachella, tres años y medio después de abandonar su gira de 2022 por problemas de salud.

El cantante de 32 años, intérprete de Baby, subió al escenario en Indio, California, para ofrecer un concierto íntimo en el que navegó por YouTube en una computadora portátil y aceptó pedidos de los fans en la transmisión en vivo de Coachella.

Comenzó con temas de sus álbumes de 2025, Swag y Swag II, incluidas Speed Demon y Go Baby, antes de decirle al público que quería llevarlos “de viaje” y adentrarse en su archivo.

En repetidas ocasiones preguntó al público: “¿Hasta qué punto se remontan ustedes?”.

Utilizando el portátil como una especie de álbum de recortes digital, Bieber mostró viejos vídeos de sí mismo cantando versiones de canciones, así como el enfrentamiento con los paparazzi que se hizo viral el pasado mes de junio y en el que se le vio “de pie en los negocios”.

open image in gallery Justin Bieber regresó a los grandes escenarios este fin de semana en Coachella, repasando su discografía en YouTube ( Coachella/YouTube )

open image in gallery El artista ofreció recientemente una actuación sencilla en los premios Grammy ( Getty Images para The Recording Academy )

Bieber encantó al público interpretando With You, su versión de una canción de Chris Brown que lo catapultó a la fama en 2008, junto con el video original en YouTube.

También cantaba al ritmo de los videoclips de sus éxitos más antiguos, como Baby, Never Say Never y Beauty and the Beat.

En otros momentos, la cantante se entregó por completo al absurdo de internet, mostrando el meme de Vine “deez nuts” en la gran pantalla.

Durante su actuación, contó con la participación de algunos artistas invitados, entre ellos The Kid Laroi, Wizkid, Tems y Dijon.

La puesta en escena minimalista de Bieber dividió a los fans, provocando la admiración de muchos y las burlas de otros en internet.

“A Justin Bieber le pagan 10 MILLONES DE DÓLARES por buscar su propia música en YouTube y pasearse por el escenario”, escribió una persona en X, haciendo referencia a la supuesta tarifa de contratación de la estrella para Coachella.

“¿Qué demonios está haciendo Justin Bieber, hermano? ¿Me estás diciendo que fue el mejor pagado por hacer esta mierda?”, preguntó otro usuario junto a un clip de Bieber jugando al meme “deez nuts”.

“Justin Bieber reproduciendo canciones desde su computadora portátil en el escenario mientras Sabrina Carpenter realizaba múltiples cambios de vestuario, efectos visuales, coreografías y voces”, escribió un tercero, comparando la actuación principal de Bieber con la del cantante de Manchild el viernes.

Sin embargo, otros se mostraron abrumadoramente positivos en su apoyo a la actuación espontánea y minimalista.

“Estos 8 minutos de Justin Bieber cantando sus viejas canciones, los atesoraré en mi corazón por el resto de mi vida”, escribió un fan.

“Justin Bieber y Laroi interpretando STAY juntos, LAS VOCES, LA ENERGÍA, EL PÚBLICO, TODO ES UNA LOCURA”, exclamó otro.

“Justin Bieber cantando Baby en Coachella… la madurez de su voz es increíble”, compartió una tercera persona.

Bieber ofreció una actuación acústica similar en los premios Grammy en febrero; sin embargo, Coachella marca su primera actuación en solitario ante un gran público desde 2022.

Ese año, el artista canceló las fechas restantes de su gira mundial Justice tras sufrir una “parálisis total” en el lado derecho de la cara como consecuencia del síndrome de Ramsay Hunt.

“Como pueden ver, esto es bastante serio. Ojalá no fuera así, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que bajar el ritmo”, les dijo a sus fans en aquel momento.

“Espero que lo entiendan y voy a aprovechar este tiempo para descansar, relajarme y recuperarme al 100% para poder hacer aquello para lo que nací”.

El año pasado, admitió que la perspectiva de volver a salir de gira le resultaba “superintimidante” y dijo que no tenía planes inmediatos de salir de gira. “Estoy preparando un espectáculo increíble para ustedes en Coachella, me estoy preparando y me estoy inspirando”, les dijo a sus fans en Twitch.

Traducción de Olivia Gorsin