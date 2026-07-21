Asesino de la exministra británica Ann Widdecombe la golpeó 21 veces con un martillo, detallan autoridades

El hombre acusado del asesinato de la exdiputada británica Ann Widdecombe presuntamente la golpeó 21 veces con un martillo y le robó la cartera, según se informó durante una audiencia judicial.

La fiscalía sostiene que Joshua Kerry, de 28 años, llegó al bungalow aislado de la portavoz de Reform UK en Haytor, Devon, poco después del mediodía del miércoles 8 de julio.

Durante la audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster, se indicó que una cámara del timbre de la vivienda captó el momento en que el Vauxhall Corsa rojo del sospechoso se detuvo frente a la propiedad.

Además, una cámara instalada en el pasillo mostró a la política, de 78 años, almorzando en la cocina antes de que el acusado entrara por la puerta principal y le preguntara: "Supongo que no tendrá tarjetas bancarias ni documento de identidad, ¿verdad?".

Según la acusación, Kerry la golpeó 21 veces en la cabeza con un martillo antes de arrojarla de la silla al suelo.

open image in gallery Ann Widdecombe fue encontrada muerta en su casa ( PA Archive )

Ann Widdecombe fue encontrada boca abajo en el piso de la cocina al día siguiente por un jardinero al que le habían pedido que verificara su estado, después de que la exministra de Prisiones no asistiera a una entrevista programada con Channel 5.

Según se informó durante la audiencia, la causa preliminar de la muerte fue un "traumatismo craneoencefálico causado por un objeto contundente".

Kerry, quien fue detenido días después en su vivienda de Rotherham, en South Yorkshire, a más de 480 kilómetros del lugar del crimen, compareció ante el tribunal vestido con un chándal gris de prisión. Permaneció sentado con los brazos cruzados y solo habló para confirmar su nombre, fecha de nacimiento y dirección durante la breve audiencia.

El fiscal Kashir Malik afirmó que, durante el registro de los contenedores de basura ubicados frente a la vivienda del acusado, se recuperaron un martillo y unos guantes negros en los que se encontró ADN de Widdecombe.

El juez Paul Goldspring informó al acusado: "Se le imputa un cargo de asesinato, un delito que solo puede ser juzgado por un Tribunal de la Corona".

Kerry quedó bajo prisión preventiva y deberá comparecer esta misma tarde ante el tribunal de Old Bailey.

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Al anunciar los cargos el lunes, el jefe del Comando Antiterrorista de la Policía Metropolitana, Laurence Taylor, afirmó que determinar si el ataque tuvo una motivación política sigue siendo una "línea de investigación activa".

"Quiero dejar muy claro que nuestra investigación sobre este individuo, para determinar cuáles fueron sus motivaciones y si estuvo involucrado en alguna otra actividad, continúa", señaló en un comunicado leído frente a Scotland Yard.

"Dado el perfil de Ann Widdecombe y el hecho de que fue un ataque dirigido, determinar el motivo, incluida cualquier posible motivación política, sigue siendo una línea de investigación activa para nuestros detectives. Como en toda investigación por homicidio, comprender el porqué es fundamental para esclarecer el caso".

Traducción de Leticia Zampedri