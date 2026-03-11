Nicole Kidman habla de su “condición innegociable” al rodar escenas íntimas

Nicole Kidman no teme confiar en su intuición cuando se trata de marcar sus límites en el trabajo.

La actriz ganadora del Oscar habló sobre su agudo sentido del olfato en una entrevista con los comediantes Bowen Yang y Matt Rogers en su pódcast Las Culturistas, donde reveló que trabajar con actores con “mal aliento” ha sido un problema recurrente para ella.

“Soy muy sensible a los olores”, dijo Kidman, de 58 años, en el episodio publicado el miércoles. “Un olor puede hacer que me sienta atraída o, por el contrario, que me aleje”.

La actriz explicó que el mal aliento de otro actor es su mayor “línea roja” al momento de filmar escenas íntimas. “Puedes ser el hombre más guapo del mundo, pero si te acercas con mal aliento, para mí es un no, no, no. Si te digo que respires cerca de mí y tengo que echarme hacia atrás, se acabó. Me voy y no hay dinero que pueda compensarlo”, afirmó.

Kidman también recordó que llegó a comentar las decisiones de almuerzo de Alexander Skarsgård cuando filmaban escenas íntimas como el matrimonio Celeste y Perry en el aclamado drama psicológico Big Little Lies.

Nicole Kidman habló recientemente sobre su agudo sentido del olfato en el pódcast 'Las Culturistas' ( Getty Images )

“Cuando Alexander Skarsgård comió un sándwich de falafel antes de que filmáramos las escenas de Big Little Lies”, recordó la actriz y añadió que incluso reprendió al actor de True Blood —quien interpretaba a su esposo abusivo en la aclamada miniserie— y le dijo: “Se supone que debo besarte y sentir atracción por ti. Guarda el falafel ahora mismo, porque el mal aliento no me resulta nada atractivo”.

“Como dije, es muy importante oler bien, pero más importante aún es la boca: el sabor y el olor de la boca son muy importantes para mí”, continuó.

Nicole Kidman dijo que una vez reprendió a Alexander Skarsgård, quien interpretaba a su esposo en 'Big Little Lies', por comer un sándwich de falafel antes de filmar escenas íntimas ( Home Box Office, Inc )

Cuando Matt Rogers bromeó diciendo que Kidman estaba “derribando” la creciente reputación de Skarsgård como galán —en parte impulsada por su reciente papel como un motociclista dominante en Pillion—, Kidman se rio y añadió: “Estoy segura de que nunca volvió a comer falafel. No antes de besar. Y menos antes de hacer el amor. Guarda el falafel”.

La estrella de Babygirl, que recientemente atravesó un divorcio tras 19 años de matrimonio con el cantante de country Keith Urban, también reveló que la persona que mejor huele que ha conocido es nada menos que Rihanna. Cuando Rogers y Yang comentaron que habían escuchado rumores similares sobre el aroma de la cantante, Kidman respondió: “Sepan que es totalmente cierto”, y añadió que la superestrella mundial huele “embriagadoramente bien”.

Traducción de Leticia Zampedri