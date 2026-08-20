Es posible que David Harbour haya revelado un importante spoiler de ‘Avengers: Doomsday’

Al parecer, David Harbour reveló accidentalmente un importante spoiler de la esperadísima película Avengers: Doomsday.

El nuevo crossover de Marvel, que se estrena en cines el 18 de diciembre, dará la bienvenida de nuevo a... Robert Downey Jr., conocido por su papel en Iron Man, se une al universo en un nuevo rol como el villano Victor von Doom/Doctor Doom.

Downey Jr. es conocido principalmente por los fans de Marvel como Tony Stark/Iron Man, personaje que interpretó en 10 películas diferentes, entre ellas Iron Man (2008), Capitán América: Civil War (2016), Spider-Man: de regreso a casa (2017) y cuatro películas de Avengers. Su superhéroe finalmente murió en Avengers: Endgame (2019).

Cuando en diciembre de 2024 se anunció su fichaje como Doctor Doom, la noticia dejó perplejos a los fans, ya que había pasado años definiéndose como el heroico Tony Stark/Iron Man, solo para regresar como el villano de la franquicia.

Los tráileres y los anuncios tampoco habían dado muchas pistas sobre cómo el rostro de Iron Man podría ser ahora Victor von Doom, lo que desató especulaciones de que el Doctor Doom podría ser una variante multiversal de Tony Stark.

open image in gallery Robert Downey Jr. pasó años interpretando al superhéroe Tony Stark/Iron Man en el MCU ( Marvel Studios )

open image in gallery Downey Jr. volverá ahora interpretando a un personaje totalmente diferente en ‘Avengers: Doomsday’ ( YouTube/Marvel Entertainment )

Y parece que Harbour podría haber respaldado esas teorías. En una entrevista reciente con Variety, se le pidió a la estrella de Stranger Things que citara una frase de la película fuera de contexto.

—Tú … eres Tony Stark —respondió, usando el acento ruso característico de su personaje mientras señalaba.

Puede que ese momento haya sido un intento de Harbour de despistar a los fans con una cita completamente ficticia. Pero si de verdad es una frase dicha por su supersoldado Red Guardian/Alexei Shostakov en la película, probablemente como reacción a la identidad del Doctor Doom tras quitarse la máscara, podría significar que Tony Stark existe como el Doctor Doom en un universo paralelo.

O, en un giro aún mayor, aunque menos probable, podría insinuar el regreso de Tony Stark.

open image in gallery David Harbour vuelve a interpretar a su personaje de Marvel, Alexei Shostakov, en ‘Avengers: Doomsday’ ( Getty )

La primera teoría no sería del todo descabellada, ya que Marvel presentó previamente variantes multiversales de otros personajes en proyectos como Loki y Doctor Strange en el multiverso de la locura.

También se reveló en la reciente película Los 4 fantásticos: Primeros pasos que el Doctor Doom proviene de la Tierra-828, un universo alternativo futurista inspirado en la década de 1960 y hogar original de los Cuatro Fantásticos.

Dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, Avengers: Doomsday reunirá a un elenco estelar de Marvel: Chris Evans, James Marsden, Rebecca Romijn, Ian McKellen, Chris Hemsworth y Patrick Stewart. A ellos se unirán nuevos actores de Marvel, como Vanessa Kirby y Pedro Pascal (de Los 4 fantásticos: Primeros pasos), Lewis Pullman y Florence Pugh (de Thunderbolts), entre otros.

Traducción de Olivia Gorsin