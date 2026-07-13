Muere a los 78 años el actor neozelandés Sam Neill, conocido por "Jurassic Park" y "The piano"

El actor neozelandés Sam Neill, conocido por “Jurassic Park” y “The Piano”, murió el lunes a los 78 años, informó su familia.

Su muerte en Sydney fue “repentina e inesperada”, según un comunicado publicado en la página de redes sociales del actor.

Neill reveló en 2023 que le habían diagnosticado un linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo raro de linfoma no Hodgkin. El comunicado de su familia indicó que “seguía libre de cáncer” cuando murió y no precisó una causa de muerte.

Neill fue un actor de elegancia serena y versátil, cuya carrera pasó del cine de autor a los grandes éxitos de taquilla: desde esquivar velocirraptores en “Jurassic Park” hasta interpretar al esposo de Holly Hunter en “The Piano”. Fue uno de los numerosos actores y directores que alcanzaron fama internacional tras la explosión del cine australiano que comenzó a finales de la década de 1970, una lista que incluye a Paul Hogan, Mel Gibson, Geoffrey Rush, Russell Crowe, Jane Campion, Peter Weir y Gillian Armstrong.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.