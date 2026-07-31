Francis Ford Coppola publica conmovedor video inédito de Robin Williams después de 30 años

Robin Williams protagoniza unas inéditas imágenes de ensayo que el director Francis Ford Coppola compartió tres décadas después del estreno de Jack.

Esta semana se cumplen 30 años del estreno de Jack, la comedia familiar dirigida por el realizador de El Padrino, en la que Williams interpretó a un niño que envejece cuatro veces más rápido de lo normal debido a una extraña enfermedad.

Para conmemorar el aniversario, Coppola publicó un video del rodaje en el que se ve a Williams improvisando y bromeando con su joven compañero de reparto, Adam Zolotin.

open image in gallery Imágenes inéditas de un ensayo durante el rodaje de ‘Jack’ (1996) ( Francis Ford Coppola / Instagram )

“Me encantó hacer Jack y siempre me pareció una película imaginativa y poco convencional, aunque Penny Marshall ya había abordado ese concepto de forma brillante en Quisiera ser grande. Además, el final de Jack es muy conmovedor”, escribió Coppola en Instagram.

El director añadió: “En este fragmento del ensayo, Adam Zolotin y Robin Williams improvisan de forma muy divertida mientras suena la música. En la escena, el joven Louis convence a su nervioso amigo de fingir que es el director para evitar meterse en problemas con su madre”.

Jack, que también contó con las actuaciones de Diane Lane, Jennifer Lopez, Brian Kerwin y Fran Drescher, recibió críticas mayoritariamente negativas tras su estreno. Sin embargo, la interpretación de Robin Williams fue ampliamente elogiada.

Durante esa década, el actor también protagonizó películas como Juguetes (1992), Papá por siempre (1993), La jaula de los pájaros (1996), Flubber, el invento del siglo (1997) y Patch Adams (1998).

Además, en 1992 dio voz al Genio en Aladdín, de Disney, y cinco años después ganó el Oscar al mejor actor de reparto por Mente indomable (1997).

Otra de sus películas más recordadas es Jumanji, estrenada en 1995, un año antes de Jack.

open image in gallery Robin Williams en la película ‘Jack’ (1996) ( American Zoetrope )

Durante el rodaje de Jumanji, Robin Williams salió en defensa del joven actor Bradley Pierce después de que los productores intentaran que él y otros niños trabajaran horas extra.

Pierce, quien compartió elenco con Kirsten Dunst en la exitosa película familiar, recordó en 2020 el rodaje de una escena en la que el juego que da título a la cinta desata un intenso monzón.

El actor, que entonces tenía 13 años, recordó que tuvo dificultades para respirar debido al agua y al abundante maquillaje que debía usar para interpretar a un niño que se transforma en mono.

“No podía respirar por la nariz”, contó a CBC Listen. Además, recordó que el rodaje de esa secuencia se extendió durante ocho días, fue “muy agotador para todos” y terminó completamente “cansado”.

A pesar de ello, Pierce contó que los productores intentaron extender la jornada del elenco infantil, pese a que la ley limita las horas que los menores pueden permanecer en el set.

“Los niños solo pueden estar en el set durante un número limitado de horas”, explicó. “Los productores se acercaron a nuestros padres y les preguntaron si había alguna manera de que hiciéramos unas horas extra para terminar el rodaje. Eso no es nada raro en la industria, porque esa media hora adicional puede ahorrar literalmente 100.000 dólares o más, en lugar de tener que dedicar un día entero a completar la filmación”.

Sin embargo, Williams "se enteró de esas conversaciones" y habló aparte con el director, Joe Johnston, y los productores para dejar claro que eso no iba a suceder.

“’No, no vamos a hacer horas extra. Que todos se vayan a casa y volveremos la semana que viene’”, recordó Pierce.

“Aunque eso hubiera significado un costo importante para la producción, nadie más habría salido en nuestra defensa como él lo hizo. Además de ser cálido, generoso y amable, también era muy protector”, añadió.

Williams se suicidó en 2014, a los 63 años. La autopsia reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy (DCL) durante los últimos años de su vida.

Traducción de Leticia Zampedri