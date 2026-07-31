‘La Odisea’: guía imprescindible para conocer a los personajes de la adaptación de Christopher Nolan

Si no has leído La Odisea desde la preparatoria, Christopher Nolan llegó al rescate.

Uno de sus principales objetivos fue hacer que una adaptación cinematográfica accesible de la epopeya de Homero y con la que el público moderno pudiera identificarse.

“Es algo de lo que todos sabemos un poco; algunos sabemos mucho al respecto, otros no sabemos nada”, formuló Nolan al explicar cómo abordó esta “increíble historia” a través de la variedad de vínculos que la gente tiene con el clásico texto.

Sin embargo, son muchos personajes, y quienes no distinguen a Atenea de Penélope podrían sentirse intimidados ante la idea de ir a verla al cine.

Aquí tienes una guía básica sobre cada uno y qué actor interpreta a quién (no hace falta una licenciatura en literatura clásica).

open image in gallery Jimmy Gonzales como Cefeo, Matt Damon como Odiseo y Himesh Patel como Euríloco en ‘La Odisea’ ( PA )

Matt Damon (Odiseo)

Odiseo es el rey de Ítaca y el cerebro detrás de la estratagema del caballo de Troya que puso fin a la guerra. El eje central del poema abarca su largo viaje de regreso a casa para recuperar su reino y reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco.

“Es un protagonista muy complejo, lo cual me encanta, y Chris revela el cómo y el porqué a su manera; al final de la película se aclaran muchas cosas, lo que explica en gran medida su comportamiento del principio”, detalló Damon.

Asimismo, reflexionó: “Creo que, para una historia de esta magnitud, es maravilloso tener en el centro a un personaje muy humano. Ciertamente no es perfecto. Y está viviendo con las consecuencias de sus acciones, es lo que dicta su comportamiento”.

Anne Hathaway (Penélope)

Penélope, la reina de Ítaca, lleva 20 años esperando el regreso de su esposo, Odiseo.

Durante la ausencia del héroe, más de 100 hombres (o pretendientes) se han instalado en el palacio real, donde comen la comida de la pareja y beben su vino, con la esperanza de que ella se case con uno de ellos.

Hathaway observó: “Probablemente sea el personaje más conocido que he interpretado. Pero solo la conocemos hasta donde podemos ver”. Y agregó: “No quería negar nada de lo que la gente haya sentido alguna vez sobre Penélope, que era, ya sabes, el ejemplo de la modestia, un ejemplo de paciencia, todas esas cosas. Pero el concepto de ser un ejemplo es distinto a ser una persona. Así que pensé: ‘Bueno, aceptemos que así es como el mundo la ve. ¿Quién es ella cuando nadie la ve?’”.

open image in gallery Mia Goth como Melantho y Anne Hathaway como Penélope ( PA )

Tom Holland (Telémaco)

Telémaco es el único hijo de Odiseo y no ha visto a su padre desde que era un bebé. Ahora que ya es adulto y ante la amenaza cada vez mayor de los pretendientes, emprende su propio viaje para averiguar más sobre su padre desaparecido. Ambas búsquedas conforman narrativas paralelas en la película, que según Nolan es en parte una historia de “regreso a casa” y en parte una de “transición a la madurez”.

“Hay momentos en los que se siente como si estuvieras en una especie de montaña rusa de acción y aventura, pero él no sacrifica nada del sentimiento ni de la intimidad entre nuestros personajes”, aseguró Holland.

Si bien Telémaco aún no conoce a su padre como adulto, Holland señala: “A lo largo de la película, hay una sensación real de conexión entre nosotros dos”.

Robert Pattinson (Antínoo)

En el poema, hay 108 pretendientes que compiten por la mano de Penélope (y el trono de Ítaca), incluido Antinoo, quien en la película es el principal antagonista en el lugar de origen del héroe. Nolan aseveró que Pattinson dio rienda suelta a “su Alan Rickman interior” para interpretar el papel.

“En lo que realmente se enfocó fue en esta idea de su relación con Telémaco. A cada rato le dice a Telémaco: ‘Voy a ser tu padrastro, seré tu papi’. Fue una base tan fascinantemente espeluznante y divertida para la villanía”, relata Nolan. “Me encanta cómo Rob se basó en cosas del mundo real, en verdades reales sobre su personaje y quién es él, y en la naturaleza cobarde de eso. Creo que la cobardía es una de las cosas más difíciles de interpretar para los actores, en especial para las estrellas de cine”.

Zendaya (Atenea)

open image in gallery Matt Damon como Odiseo y Zendaya como Atenea ( PA )

Atenea, la diosa de “la artesanía, la guerra y la sabiduría” e hija de Zeus, se le aparece a Odiseo de vez en cuando a lo largo de la historia.

En cuanto a la perspectiva con la que iba a encarnar a una diosa, Zendaya admite que encontró la respuesta “en la historia y en la forma en que él la cuenta”.

Y añadió: “Creo que se trata de la humanidad de la historia y de aportar ese elemento más humano a la idea de una diosa, pero también de lo que representan para Odiseo en esta historia. Las lecciones que le están enseñando y por qué ella se presenta de la manera en que lo hace y en los momentos en que lo hace, creo que, en última instancia, le están enseñando una lección y guiándolo a través de algo que es muy difícil”.

Lupita Nyong'o (Helena y Clitemnestra)

open image in gallery Lupita Nyong’o en el estreno de la película en Londres ( Reuters )

La ganadora del Oscar interpreta tanto a Helena, la reina de Esparta y dueña del “rostro que lanzó mil barcos”, casada con Menelao, como a su hermana Clitemestra, casada con Agamenón.

“Él [Nolan] mencionó su interés en contar esta historia y en no eludir el costo de la guerra, sino investigarlo y explorarlo a fondo; y, en ese sentido, el personaje de Helena es conocido como la razón de esta guerra. ¿Es realmente cierto?”, planteó Nyong’o.

“¿Cómo es su vida después de la guerra? Me encanta que podamos darnos una idea de eso y que realmente podamos ver el costo de todo: la rabia, el resentimiento, la culpa, la vergüenza, la decepción y el tener que soportarlo todo”, comenta la actriz.

Charlize Theron (Calypso)

En la mitología griega, Odiseo pasa una larga parte de su viaje de regreso a casa con una ninfa en la isla de Ogigia. Sus motivaciones han sido objeto de mucho debate a lo largo de los años.

John Leguizamo (Eumeo)

Un porquero de Ítaca que se mantiene leal a Odiseo incluso cuando muchos ya han perdido la esperanza de que regrese.

“Él [Nolan] me dijo que era el personaje más leal de la literatura occidental”, destacó Leguizamo. “Y yo pensé: ‘Ah, qué bien, eso es mucha responsabilidad’”.

En la película, Eumeo está casi ciego, lo cual, según Leguizamo, es un guiño a Homero, quien, según creen algunos historiadores, era ciego.

Jon Bernthal (Menelao)

El rey de Esparta y esposo de Helena, quien le cuenta a Telémaco lo que recuerda de Odiseo de cuando lucharon juntos en la guerra de Troya.

Benny Safdie (Agamenón)

El rey de Micenas, esposo de Clitemestra y comandante del ejército griego durante la guerra de Troya.

Samantha Morton (Circe)

open image in gallery La productora Emma Thomas y el director Christopher Nolan junto a miembros del elenco de ‘La Odisea’ en el estreno en Londres: Zendaya, Samantha Morton y Elliot Page ( Gareth Cattermole/Getty Images )

Una poderosa hechicera que se encuentra con Odiseo y sus hombres en su viaje de regreso a casa.

Himesh Patel (Euríloco)

Es el segundo al mando de Odiseo, quien lo acompaña en muchos de los obstáculos de su viaje a Ítaca, desde la cueva del cíclope hasta Hades.

“En Tenet, aparecí un momento y volé, o manejé, un avión contra un edificio y luego me fui… En cambio, en esta película, estuve al lado de Matt casi durante todo el rodaje”, expresó Patel.

Y aceptó: “Es, en cierto modo, el papel más exigente físicamente que he interpretado”.

Elliot Page (Sinón)

Sinón, un personaje de la mitología griega que aparece en la Eneida, es un veterano de la Guerra de Troya.

Bill Irwin (Cíclope)

El hijo de Poseidón también se encuentra con Odiseo y sus hombres en su viaje de regreso a casa. Nolan y la diseñadora de producción Ruth De Jong se inspiraron en el cuadro de Francisco de Goya Saturno devorando a su hijo para el diseño, pero fue el actor (quien también estuvo detrás de los robots de Interstellar) quien ayudó a darle alma al personaje.

El director describió: “No sabíamos cómo íbamos a lograrlo. Sabíamos que íbamos a necesitar todos los trucos posibles, desde animatrónica hasta marionetas y gráficos por computadora. Pero sabía que necesitaba a un intérprete que realmente lo analizara y nos ayudara a dar con el diseño adecuado, a descubrir cómo este personaje viviría, se movería y todo lo demás”.

Incluso mencionó al célebre director mexicano Guillermo del Toro: “Él no trata al cíclope como un simple monstruo. Y eso es algo que he aprendido mucho del trabajo de mi amigo Guillermo a lo largo de los años. Sabes, Guillermo es alguien cuya lección principal, creo, en su trabajo es que un monstruo nunca es solo un monstruo”.

Mia Goth (Melantho)

Una sirvienta de la reina Penélope.

Corey Hawkins (Polybus)

Uno de los pretendientes de Penélope.

Travis Scott

Un trovador en la corte de Ítaca.