Los nietos de Robert Redford han rendido homenaje al “inmenso” icono de Hollywood tras su muerte a los 89 años.

Redford, ganador de un Oscar por sus papeles en películas como Butch Cassidy y Sundance Kid, Nuestros años felices y Todos los hombres del presidente, tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Lola Van Wagenen, de la que se divorció en 1985 tras 27 años de matrimonio.

Dos de sus hijos ya han fallecido. Su hijo mayor, Scott, murió de síndrome de muerte súbita del lactante poco después de nacer, y su hijo menor, James, falleció en 2020 de cáncer.

En 2009, se casó con su esposa superviviente, Sibylle Szaggars. También le sobreviven sus dos hijas, Shauna y Amy, y siete nietos.

Tras la muerte de Redford, anunciada el martes, tres de sus nietos le rindieron homenaje en Instagram, publicando fotos nunca vistas.

open image in gallery Robert Redford tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Lola Van Wagenen, antes de casarse en segundas nupcias con Sibylle Szaggars (derecha) ( Getty Images )

“Era un personaje inmenso para el mundo; pero para su familia, era simplemente eso: familia. Descansa en paz, abuelo”, escribió su nieto mayor, Conor Schlosser (33), y añadió: “Si alguien tiene una anécdota favorita suya que quiera compartir, que me la envíe por mensaje privado; me encantaría recopilarlas”.

Schlosser, hijo de Shauna, incluyó un carrusel de fotos de su infancia con su abuelo. En una imagen, los dos están montando juntos a caballo, mientras que en otra se ve al actor agachándose para ver jugar al golf a un joven Schlosser. También compartió dos fotos más recientes: una de ambos en un restaurante y otra con el brazo alrededor de Redford.

El segundo nieto de más edad del oscarizado director, Dylan (33) —hijo de James—, compartió una foto de ambos de pie, uno al lado del otro, con el brazo de Redford rodeándole.

Tras calificarlo de “el mejor abuelo que un nieto podría pedir”, Dylan, que trabaja como productor de cine, agregó: “También hizo cosas increíbles, ayudó a otros a hacer cosas increíbles, e intentó hacer del mundo un lugar mejor”.

open image in gallery Uno de los nietos de Robert Redford, Dylan, le rindió homenaje en Instagram tras su muerte ( dredford_/Instagram )

Por su parte, la hermana menor de Dylan, Lena (29), también compartió una serie de fotos con Redford. Junto a un sencillo emoji de corazón rojo, publicó una vieja imagen en blanco y negro de ambos a lomos de un caballo, un fotograma de ellos en el plató de una de sus películas y otra de ella entre su difunto padre y Redford.

Redford falleció mientras dormía en su casa de Utah, EE. UU., “rodeado de sus seres queridos”, según confirmó el martes Cindi Berger, directora ejecutiva de la empresa de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK.

La muerte de la leyenda del cine ha sido lamentada por políticos, periodistas, miembros de la realeza de Hollywood y antiguos compañeros de reparto, entre ellos Nancy Pelosi, Bob Woodward, Scarlett Johansson, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jane Fonda, Morgan Freeman y Julianne Moore.

Se le recuerda por su inigualable talento artístico, su firme activismo medioambiental y sus contribuciones al cine a través de la interpretación, la dirección y el Instituto Sundance.

Traducción de Sara Pignatiello