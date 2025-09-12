Taylor Swift al parecer ha accedido a entregar pruebas en el proceso legal entre Blake Lively y su coprotagonista y director de Romper el círculo, Justin Baldoni.

El cambio de opinión de la recién comprometida superestrella del pop se produce meses después de que un juez de Nueva York dictaminara que sus mensajes de texto y comunicaciones con Lively eran “relevantes” para el caso.

El representante de Swift había criticado previamente la citación de Baldoni, diciendo que había sido “diseñada para atraer el interés del público mediante la creación de un clickbait de tabloide en lugar de centrarse en los hechos del caso”.

La estrella de Gossip Girl ha demandado a Baldoni por acoso sexual y por orquestar supuestamente una campaña para “destruir” su reputación. Mientras que el periodo de presentación de pruebas en el caso se acerca a su fin, el equipo de Lively ha solicitado una prórroga de casi dos semanas en el plazo para su declaración, alegando que el equipo de Baldoni se ha retrasado en la presentación de los documentos solicitados. Añadieron que esperaban que el bando de Baldoni solicitara una prórroga de 30 días para la presentación de pruebas.

En los documentos judiciales presentados por el equipo legal de Baldoni el jueves, y obtenidos por múltiples medios de comunicación, se argumentó que no ocurriría eso. Afirmaron que solo necesitaban una prórroga para tomar declaración a Swift la semana del 20 de octubre, “debido a las obligaciones profesionales preexistentes de la Srta. Swift”.

open image in gallery Taylor Swift habría aceptado entregar pruebas en la batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively (derecha) ( Getty )

Swift, cuyo nuevo álbum, The Life of a Showgirl, saldrá a la venta el 3 de octubre, ha “aceptado comparecer para declarar, pero no puede hacerlo antes del 20 de octubre de 2025”, señalaron.

Sin embargo, según los nuevos documentos presentados por el abogado de Lively, y revisados por el medio Deadline, las afirmaciones del equipo de Baldoni de que Swift ha “accedido” a presentarse para una declaración no tienen base.

“Incluso si se tomara al pie de la letra la declaración de los demandados Wayfarer, no se han acercado a la demostración de una causa justificada para la reparación solicitada”, se lee en el escrito.

“Los demandados Wayfarer afirman que la Srta. Swift no está disponible para una deposición hasta el 20 de octubre de 2025; sin embargo, guardan silencio sobre sus esfuerzos (si los hay) para programar esta deposición durante el periodo de descubrimiento existente”, se dice, y se agrega que esto probablemente se debe a que “los demandados Wayfarer no parecen haber contactado al abogado de la Srta. Swift con respecto a una fecha o lugar sobre la deposición hasta principios de esta semana”.

“De hecho, la necesidad de posibles solicitudes de presentación de evidencias y deposiciones es la razón por la que las deposiciones de terceros deben realizarse con diligencia en un periodo programado para la presentación de pruebas, y los demandados Wayfarer no deben ser recompensados por su inexplicable omisión”, concluye el documento judicial. Por lo tanto, solicitan que se deniegue la solicitud de prórroga de la demandada.

The Independent ya se puso en contacto con los representantes de Swift en busca de comentarios.

open image in gallery Taylor Swift y Blake Lively se hicieron amigas íntimas por primera vez en 2015 ( Steph Chambers/Getty Images )

Swift fue arrastrada a la batalla legal desde el principio, después de que Baldoni afirmara que fue invitado a la casa de Lively en 2023 para discutir cambios en el guion, donde tanto el esposo de Lively, Ryan Reynolds, como Swift estuvieron presentes para servir como sus “dragones”.

El representante de la cantante de 'Cruel Summer' negó que esta tuviera ninguna implicación en la producción de la película, y declaró a The Independent que su única conexión con el proyecto era su canción 'My Tears Ricochet', que se utilizó en la banda sonora.

“Taylor Swift nunca puso un pie en el plató de esta película, no estuvo involucrada en ninguna decisión de casting o creativa, no hizo la partitura de la película, nunca vio una edición o hizo ninguna nota sobre la película”, dijo el portavoz, y añadió: “Ni siquiera vio Romper el círculo hasta semanas después de su lanzamiento público, ya que estaba viajando por todo el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más exitosa de la historia”.

Traducción de Sara Pignatiello