Robert Redford, leyenda de Hollywood y estrella de ‘Butch Cassidy’, muere a los 89 años

Robert Redford, galán de Hollywood y estrella de Butch Cassidy and the Sundance Kid, murió a los 89 años.

La muerte del actor y director ganador del Oscar fue confirmada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la firma de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK. Berger informó que Redford falleció mientras dormía en su casa en Utah, “rodeado de sus seres queridos”. No se reveló una causa específica de su fallecimiento.

Redford fue un ídolo del cine y, en el apogeo de su fama durante las décadas de 1960 y 1970, alcanzó reconocimiento mundial tanto como actor respetado como símbolo sexual, gracias a su cabello rubio, su sonrisa deslumbrante y sus papeles románticos junto a estrellas como Jane Fonda y Barbra Streisand.

Nació en Santa Mónica, California, en 1936. En los años 50 se mudó a Nueva York con la idea de convertirse en pintor, pero terminó inclinándose por la actuación. Su gran salto al cine llegó en 1967, cuando interpretó a un joven recién casado junto a Jane Fonda en la comedia romántica Descalzos en el parque.

A lo largo de seis décadas de carrera, Redford actuó en más de 50 películas. Según él, sus dos favoritas fueron las que hizo con Paul Newman: Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) y El golpe (1973).

Redford tenía 32 años cuando actuó en la primera, como el Sundance Kid, el papel más famoso de su carrera. La película, una brillante historia de camaradería, cuenta la vida de los forajidos del viejo Oeste Butch Cassidy (Paul Newman) y su socio, el Sundance Kid, que escapan de la ley después de una serie de robos a trenes.

El golpe se estrenó cuatro años después, con Redford en el rol de un estafador. Fue su única nominación al Oscar. Aunque la película ganó siete premios de la Academia, Redford no se llevó el galardón; lo ganó Jack Lemmon por Save the Tiger.

open image in gallery Redford y Paul Newman en ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ ( Getty )

Otros papeles destacados a lo largo de su carrera incluyen su interpretación de un esquiador en Downhill Racer (1969), un joven aspirante demócrata en The Candidate (1972), y un periodista de investigación en el drama sobre el caso Watergate Todos los hombres del presidente (1976).

En 1980, debutó como director con Gente como uno, película que al año siguiente ganó el Oscar a mejor película: Redford recibió el premio a mejor director.

Siguió dirigiendo películas como El río de la vida (1992), Quiz Show: El dilema (1994), La leyenda de Bagger Vance (2000), Leones por corderos (2007), El conspirador (2010) y Secretos de Estado (2012). A lo largo de su carrera como director, trabajó con grandes estrellas como Meryl Streep, Scarlett Johansson, Will Smith, Matt Damon y Charlize Theron.

open image in gallery Redford y Dustin Hoffman en ‘Todos los hombres del presidente’ ( Warner Bros/Kobal/Shutterstock )

En 2002, recibió el Oscar honorífico por su trayectoria como “actor, director, productor, creador de Sundance e inspiración para cineastas independientes e innovadores en todo el mundo”.

Con las ganancias de su carrera en Hollywood, compró tierras en una zona de esquí en Utah llamada Timp Haven. Rebautizó el lugar como Sundance, en honor a su personaje más icónico, y allí creó el Festival de Cine de Sundance, un espacio dedicado al cine independiente.

Además, fundó el Instituto Sundance, los Cines Sundance, el Catálogo Sundance y el Canal Sundance.

En 2018, anunció su retiro de la actuación tras el estreno de su última película, The Old Man & The Gun.

En ese entonces, con 81 años, declaró a Entertainment Weekly: “Nunca digas nunca, pero ya casi estoy convencido de que esta será la última en cuanto a actuación. Después de esto, me voy a retirar porque lo vengo haciendo desde los 21. Pensé: ya está bien. ¿Y por qué no despedirse con algo alegre y positivo?”.

The Old Man & The Gun reunió a Redford con Casey Affleck, Danny Glover, Tom Waits y Sissy Spacek. Interpretó a Forrest Tucker, un criminal de carrera y famoso por sus múltiples fugas de prisión, en una historia basada en hechos reales.

En 2016, durante una entrevista con The Independent, habló sobre su estatus de símbolo sexual, especialmente en los años 60 y 70: “¿Cómo no te va a gustar? A mí me gustó mucho. No lo esperaba, simplemente pasó después de un par de películas. Al principio me sentí muy halagado, pensé: ‘Vaya, qué bien se siente’. Pero luego empecé a preocuparme por cómo podría afectar mi vida si me dejaba atrapar por eso”.

Contó que buscó refugio en la soledad: “Por eso compré el terreno en Utah. Era un retiro al que podía escapar, estar en contacto con la naturaleza, criar a mis hijos y no quedar atrapado en todo eso. Pero no ha sido fácil”.

open image in gallery Redford en el Festival de Venecia de 2012 ( Getty )

Redford fue activista durante gran parte de su carrera, con un enfoque principal en la defensa del medio ambiente.

Usó su fama para generar conciencia sobre la energía limpia y formó parte de la junta del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales durante décadas.

También aportó su nombre y financiamiento a una reserva de vida silvestre en Utah.

En una entrevista con Rolling Stone en 2021, habló sobre el momento en que despertó su conciencia ambiental:

“Estaba en una conferencia en Denver, en 1989, donde dos científicos explicaron que las temperaturas de la Tierra estaban subiendo —lo llamaron calentamiento global—. Detallaron lo que ocurriría si ignorábamos esta amenaza. Ese momento fue mi llamado de atención. Supe que decían la verdad. Porque si algo hemos aprendido, es que el tiempo no espera a nadie. Me di cuenta de que, cuando hay algo que hacer, hay que actuar. Y actuar rápido”.

En 1958 se casó con su primera esposa, Lola Van Wagenen. Tuvieron cuatro hijos: Scott, Shauna, David y Amy. Scott murió por muerte súbita cuando tenía apenas 10 semanas de vida.

Se cree que Redford y Van Wagenen se divorciaron en 1985.

En los años noventa, Redford conoció a Sibylle Szaggars, quien se mudó con él a su casa en Sundance. Se casaron en 2009.

Le sobreviven Szaggars, sus tres hijos y siete nietos.

Traducción de Leticia Zampedri