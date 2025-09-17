El rapero DaBaby volvió a suscitar polémica con el lanzamiento de su nuevo video musical para la canción ‘Save Me’, que recrea el apuñalamiento de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en el transporte público de Charlotte, Carolina del Norte.

Zarutska, de tan solo 23 años, fue brutalmente asesinada el 22 de agosto mientras viajaba en el tren ligero de Charlotte. El responsable del apuñalamiento fue identificado como Decarlos Brown Jr., quien ahora se enfrenta a cargos penales. La víctima era refugiada de Ucrania por la devastación de la guerra y había huido de su país en 2022 en busca de protección y una nueva vida.

El video musical de DaBaby comienza con imágenes reales de vigilancia que muestran a Zarutska entrando en el tren con su uniforme de pizzería, de camino a casa después de un turno. A continuación, se muestran escenas dramatizadas en las que unos actores representan a Zarutska y a su agresor, que también lleva una sudadera roja con capucha, similar a la que llevaba Brown.

“¿Crees que puedes salvarme?”, dice el estribillo de la canción.

Sentado junto al agresor y con una sudadera negra con capucha, DaBaby, originario de Charlotte, rapea: “¿Crees que podrías salvarme como si fueras Dios o algo así?”.

DaBaby (izquierda) recreó el momento en que la refugiada ucraniana Iryna Zarutska murió apuñalada a bordo del tren ligero de Charlotte en su video musical para 'Save Me' ( YouTube/DaBaby )

“Callar mi ética, sí, me ha costado mucho”, dice en otra parte. “Mejor quítate de mi vista porque soy un hombre y te desangraré”.

“Sin ningún trabajo, prefieres quedarte afuera de la tienda o algo así, así no podemos salvarte”.

En un desenlace distinto al real, el video muestra cómo DaBaby —cuyo nombre real es Jonathan Lyndale Kirk— interviene en el último momento y e impide el apuñalamiento que, en realidad, se cobró la vida de Zarutska.

El pie de foto de Youtube que acompaña al video dice así: “Dedicatoria a Iryna Zarutska”. También hay un enlace de GoFundMe para la familia de Zarutska, que alcanzó los 437.200 dólares en la mañana del miércoles.

Una actriz que interpreta a Iryna Zarutska llevaba un uniforme de pizzeríaa casi idéntico al que ella llevaba la noche de su muerte ( YouTube/DaBaby )

The Independent se puso en contacto con representantes de DaBaby y con los creadores del GoFundMe de Zarutska para pedirles comentarios.

La dramatización dividió a la opinión pública en Internet. Algunos han elogiado al rapero por llamar la atención sobre el trágico suceso, mientras que otros han criticado el video por explotador.

“Mucha gente lo odia por hacer esto, pero me alegro de que por fin un famoso haya llamado la atención sobre lo ocurrido”, comentó una persona en YouTube.

“Uno de los conceptos de video más locos que he visto en mucho tiempo”, dijo otra persona.

Una tercera escribió: “Vaya, DaBaby acaba de ganarse un montón de respeto de mi parte. Gracias por tener el valor de llamar la atención sobre esta tragedia. Usar tu voz para el bien de esta manera es bastante admirable”.

Por otro lado, en Instagram, un usuario pensó que el video era “MUY insensible”.

“¿Quién... de su equipo pensó que esto era una buena idea?”, cuestionó una persona.

“Perdón [...] pero estás tratando de sacar provecho de esto. Es muy reciente. Esto es enfermizo”, señaló otro.

“Esto va a ser muy problemático”, predijo alguien más.

Otro usuario comentó en defensa de Dababy.

El caso de Iryna Zarutska ha provocado reacciones en todo el espectro político. ( Iryna Zarutska )

“Si miras el video completo en YT [YouTube] y prestas atención a la letra, entenderás el mensaje; le duele porque, desafortunadamente, no estaba en el tren y en un espacio en el que pudiera haber intentado detener al chico y hablar con él para que no cometiera el acto, salvando así a ambas partes”, escribió. “Pero hay gente a la que no puedes salvar. ‘SÁLVAME’”.

Fans y críticos de DaBaby tienen opiniones divididas sobre el video de 'Save Me' ( Getty Images )

DaBaby no es ajeno a la polémica. Además de una serie de problemas legales, tuvo que hacer frente a las críticas tras un discurso homofóbico en el escenario de Rolling Loud en 2021. Debido al incidente, fue retirado de carteles de festivales de todo el mundo.