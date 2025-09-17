Arnold Schwarzenegger recibió elogios por su elocuencia tras pronunciar un apasionado discurso luego de la muerte de Charlie Kirk.

La estrella de Hollywood y expolítico republicano dijo a estudiantes de la Universidad del Sur de California que le resultaba muy doloroso que alguien perdiera la vida solo por tener una opinión diferente.

Atribuyó la responsabilidad por la muerte de Kirk —presuntamente cometida por Tyler Robinson— a la división generada por las redes sociales, los medios tradicionales y tanto políticos demócratas como republicanos.

“Estamos recibiendo golpes desde muchos frentes y debemos tener mucho cuidado de no acercarnos demasiado al precipicio, porque cuando caes, ya no hay democracia”, afirmó.

Pidió a los estudiantes con posturas políticas distintas unirse y empezar a dialogar para mostrar al mundo cómo el “poder de la gente” puede marcar la diferencia.

“Imaginen que se reúnen y empiezan a dialogar. Serán un ejemplo para el resto del país, para todas las universidades: cómo juntarse, cómo no ver al otro lado como enemigo, cómo no responder fuego con fuego ni declararse la guerra”, dijo.

Schwarzenegger añadió: “El poder de la gente es el poder supremo; de eso se trata la democracia. No es el poder de los políticos, es el poder del pueblo”.

open image in gallery Arnold Schwarzenegger compartió un apasionado discurso sobre Charlie Kirk en la USC ( X / Twitter )

Los fanáticos no tardaron en elogiar al protagonista de Terminator por su respuesta equilibrada. Uno escribió: “Bien dicho, Arnold. Más diálogo, menos rabia”.

Otro agregó: “Muy bien expresado… No soy el mayor admirador de Arnold (en lo político), pero dio en el clavo con el problema y la solución”.

En otro comentario, un espectador señaló: “No podría estar más de acuerdo con Arnie. Las redes sociales pueden distorsionar con facilidad la humanidad de tu realidad. No lo permitas”.

Kirk, cofundador del movimiento juvenil conservador Turning Point USA, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras dirigía un evento en una universidad de Utah, en el momento en que respondía una pregunta sobre violencia armada y tiroteos masivos.

El presunto tirador, Robinson, ya fue detenido bajo sospecha de asesinato capital, delitos relacionados con armas y obstrucción a la justicia.

open image in gallery Charlie Kirk fue asesinado en Utah el 10 de septiembre ( Getty Images )

Tras compartir sus comentarios en línea, Schwarzenegger escribió en su página de redes sociales: “Hay algo más importante que mi mensaje en este video. Es lo que no escuchan. No hubo burlas. No hubo faltas de respeto. No hubo gritos”.

Continuó: “Sé que las redes sociales nos muestran lo peor de la humanidad, y que unas pocas personas celebrando una muerte reciben más atención que cientos de personas respetuosas. No permitan que estas empresas y los ‘influencers de la rabia’ que lucran con ellas los convenzan de que lo peor de nosotros representa a la mayoría. Son una minoría diminuta que recibe demasiada atención porque la ira te hace publicar, republicar y dar ‘Me gusta’”.

Elogió a la audiencia de casi 500 estudiantes de la USC por no mostrarle falta de respeto mientras respondía, y afirmó: “Así es la mayor parte del mundo real fuera de internet. Si sientes que caes en la trampa de la ira, sal al mundo real y recupérate como ser humano”.

Traducción de Leticia Zampedri