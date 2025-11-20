La nueva precuela de Los juegos del hambre ya tiene a su presidente Snow y se trata de un rostro bien conocido por interpretar a villanos icónicos.

Ralph Fiennes, célebre por su papel como Lord Voldemort en la saga Harry Potter, se une al elenco de la esperada adaptación de Amanecer en la cosecha, la nueva novela de Suzanne Collins. El actor dará vida a una versión más joven de Coriolanus Snow, personaje originalmente interpretado por el fallecido Donald Sutherland en la franquicia principal.

Los juegos del hambre se basa en la exitosa saga de novelas distópicas de Suzanne Collins. La adaptación cinematográfica original estuvo protagonizada por Jennifer Lawrence en el papel de Katniss Everdeen, una joven de 16 años seleccionada para participar en la 74.ª edición de los Juegos del Hambre: un evento brutal organizado por el Capitolio para sofocar cualquier intento de rebelión. En esta competencia, cada distrito debe enviar a un chico y una chica, elegidos por sorteo, para enfrentarse en una batalla televisada a muerte, de la que solo uno puede salir con vida.

La saga original se estrenó entre 2012 y 2015, y recaudó más de 3.300 millones de dólares en todo el mundo. En 2023, llegó a los cines la precuela Balada de pájaros cantores y serpientes, protagonizada por Tom Blyth y Rachel Zegler, que superó los 300 millones de dólares en taquilla.

La nueva película, basada en la novela que Suzanne Collins publicará en marzo de 2025, tiene previsto su estreno para el 20 de noviembre de 2026. Esta entrega se centrará en Haymitch Abernathy, el mentor de Katniss Everdeen, y narrará su participación en la 50.ª edición de los Juegos, también conocida como el segundo Vasallaje de los Veinticinco, cuando fue elegido como uno de los cuatro tributos del Distrito 12.

Esta precuela se sitúa 24 años antes de que Katniss se ofreciera como voluntaria en lugar de su hermana y 40 años después de los acontecimientos de Balada de pájaros cantores y serpientes, que narraba la evolución del antagonista Coriolanus Snow.

Por el momento, Lionsgate ha revelado quiénes interpretarán a Haymitch, su interés amoroso Lenore Dove Baird, Maysilee Donner, Plutarch Heavensbee, Beetee y Wiress. Es probable que en los próximos meses se anuncien más integrantes del reparto.

(De izquierda a derecha) Elizabeth Banks, Woody Harrelson y Jennifer Lawrence formaron parte del reparto original de 'Los juegos del hambre' ( Lionsgate )

Así se compara el nuevo reparto con el elenco original.

Caesar Flickerman

Kieran Culkin has been announced as Hunger Games host Caesar Flickerman, played previously by Stanley Tucci ( Getty )

Interpretado por primera vez por Stanley Tucci en las películas originales, Caesar Flickerman es el extravagante presentador de los Juegos del Hambre y entrevista a los tributos antes de que comience la competición.

Lionsgate anunció que Kieran Culkin, recién salido de su victoria en los Óscar por Un dolor real, asumirá el papel en la precuela.

El presidente Snow

Ralph Fiennes interpretará al joven presidente Snow, personaje que fue encarnado por primera vez por el fallecido Donald Sutherland ( Getty )

El personaje del presidente Snow fue interpretado por primera vez en la pantalla por Donald Sutherland en la saga original. En la primera precuela, Balada de pájaros cantores y serpientes, el papel pasó a manos de Tom Blyth, entonces con poco más de veinte años. Ahora, Ralph Fiennes asumirá el personaje en la nueva película, ambientada unas cuatro décadas después de los eventos de aquella historia. Además de su icónico rol como Lord Voldemort en Harry Potter, Fiennes ha desarrollado una destacada carrera cinematográfica, con actuaciones aclamadas en La lista de Schindler y Cónclave, cinta ganadora del Oscar el año pasado.

Haymitch Abernathy

Joseph Zada dará vida a la versión joven de Haymitch Abernathy, personaje que fue interpretado por Woody Harrelson en la saga principal ( Instagram/Getty )

Aunque el personaje de Haymitch Abernathy fue interpretado originalmente en la pantalla por Woody Harrelson, su versión joven estará a cargo de Joseph Zada, de 20 años. El actor actualmente protagoniza la serie australiana Invisible Boys, producida por Stan y basada en la exitosa novela de Holden Sheppard.

Plutarco Heavensbee

Jesse Plemons interpretará a la versión joven de Plutarch Heavensbee, personaje que fue encarnado por Philip Seymour Hoffman en la saga principal ( Getty )

El jefe de los Juegos en la 75.ª edición y rebelde encubierto, interpretado originalmente por el fallecido Philip Seymour Hoffman, tendrá una versión más joven en Amanecer en la cosecha, donde será encarnado por el actor nominado al Oscar Jesse Plemons.

Beetee

Kelvin Harrison Jr. dará vida a la versión joven de Beetee, personaje que fue interpretado por Jeffrey Wright en la saga principal ( Getty )

Los fans conocieron por primera vez a Beetee en la secuela En llamas, como vencedor del Distrito 3, interpretado por Jeffrey Wright. En la historia de los 50.º Juegos, el personaje regresará en una versión más joven como mentor de los tributos de su distrito, esta vez interpretado por Kelvin Harrison Jr., según anunció Lionsgate el 12 de mayo.

Wiress

Maya Hawke interpretará a la versión joven de Wiress, personaje que fue encarnado por Amanda Plummer en 'En llamas' ( Getty Images )

Wiress, del Distrito 3, fue la vencedora de los 49.º Juegos. El personaje fue presentado al público en la secuela En llamas, con la actuación de Amanda Plummer. El 14 de mayo, Lionsgate anunció que la versión joven de Wiress será interpretada por Maya Hawke, conocida por su papel en Stranger Things e hija de Uma Thurman (Kill Bill) y el actor Ethan Hawke (Día de entrenamiento).

Mags Flanagan

Lili Taylor interpretará a la versión joven de Mags, personaje que fue creado e interpretado originalmente por Lynn Cohen en 'En llamas' ( Getty Images )

Los fans conocieron a Mags, del Distrito 4, en En llamas, donde aparece como mentora de Finnick Odair y antigua vencedora de los Juegos del Hambre. El personaje fue interpretado originalmente por Lynn Cohen. El 14 de mayo, Lionsgate anunció que Lili Taylor asumirá el papel en su versión joven.

Effie Trinket

Elle Fanning dará vida a la versión joven de Effie Trinket, personaje que fue interpretado por Elizabeth Banks en la saga principal ( Getty Images )

Conocida por su papel como escolta de los tributos del Distrito 12, Effie Trinket fue interpretada por Elizabeth Banks en la saga original. El 20 de mayo, Lionsgate anunció que Elle Fanning interpretará a la versión joven del personaje, retratada como una universitaria recién graduada.

Maysilee Donner

Mckenna Grace interpretará a Maysilee Donner ( Getty )

Aunque no aparece físicamente en la saga original, Maysilee es recordada como la dueña original del broche del sinsajo que Katniss lleva durante los Juegos del Hambre. En Amanecer en la cosecha, Maysilee será interpretada por Mckenna Grace, conocida por sus papeles en La maldición de Hill House y El cuento de la criada.

Lenore Dove Baird

Whitney Peak interpretará a Lenore Dove Baird ( Getty )

El interés amoroso de Haymitch aparece por primera vez en Amanecer en la cosecha. Pertenece a un grupo nómada llamado los Covey. Whitney Peak, conocida por su papel como Zoya Lott en el reinicio de Gossip Girl de Max y por su participación en El mundo oculto de Sabrina de Netflix, será la encargada de interpretarla.

Wyatt Callow

Ben Wang interpretará a Wyatt Callow ( Getty Images for CinemaCon )

El otro tributo masculino del Distrito 12, además de Haymitch en Amanecer en la cosecha, es Wyatt Callow. Su personaje será interpretado por Ben Wang, conocido por su papel como Jin Wang en la serie de Disney+ Ni de aquí, ni de China.

Louella McCoy

Molly McCann interpretará a Louella McCoy ( Instagram/@mollymccannactress )

Además de Maysilee Donner, la otra tributo femenina del Distrito 12 en la precuela de Los juegos del hambre es Louella McCoy. El 20 de mayo, Lionsgate anunció que el personaje será interpretado por Molly McCann. La actriz irlandesa es conocida por su trabajo en Hermanas hasta la muerte y The Boy That Never Was.

Lou Lou

Iona Bell interpretará a Lou Lou ( Instagram )

En Amanecer en la cosecha, Lou Lou se convierte en un personaje clave a mitad del libro, a medida que aumentan las tensiones y lo que está en juego se vuelve más intenso. El 20 de mayo, Lionsgate anunció que Iona Bell será la encargada de interpretarla.

Drusilla Sickle

Glenn Close interpretará a Drusilla Sickle ( Getty )

En Amanecer en la cosecha, Drusilla es la escolta de los tributos del Distrito 12 del Capitolio, que se asegura de que los tributos lleguen a tiempo a sus sesiones de entrenamiento y a otros eventos relacionados con los Juegos del Hambre. Lionsgate anunció el 16 de junio que el papel será interpretado por Glenn Close, la actriz ocho veces nominada al Oscar.

Magno Stift

Billy Porter interpretará a Magno Stift ( Getty )

En Los juegos del hambre, cada distrito tiene un estilista que viste a los tributos tanto para el desfile de tributos como para su participación en vivo en televisión con Caesar Flickerman. En Amanecer en la cosecha, Magno es el estilista asignado al Distrito 12. Lionsgate anunció el 16 de junio que el papel será interpretado por Billy Porter, ganador de tres premios Tony.

Proserpina Trinket

Iris Apatow interpretará a Proserpina Trinket ( Getty Images )

En Amanecer en la cosecha, dos estudiantes de la Universidad Capitol son asignados al equipo de preparación del Distrito 12 antes de los juegos como proyecto de clase. Proserpina es una de las dos estudiantes y es la hermana menor de Effie Trinket. Lionsgate anunció el 25 de julio que el papel será interpretado por la hija de Judd Apatow y hermana de Maude Apatow, Iris Apatow.

Vitus

Edvin Ryding interpretará a Vitus ( Getty Images )

Además de Proserpina, Vitus es el otro estudiante de la Universidad Capitol asignado al equipo de preparación del Distrito 12. El 25 de julio, Lionsgate anunció que el actor sueco Edvin Ryding, más conocido por su papel del príncipe Wilhelm en la serie dramática para adolescentes de Netflix, Jóvenes altezas, interpretará a Vitus.

Traducción de Leticia Zampedri