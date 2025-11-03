Seguro que estás en busca de películas de terror para prolongar las celebraciones de Halloween.

El dominio del susto es algo que solo pueden conseguir los directores más dotados, y hay muchas películas que se quedan muy cortas cuando intentan aterrorizar a su público.

Sin embargo, los que lo consiguen lo hacen con aplomo: John Carpenter, George Romero y el director de Get Out, Jordan Peele, por nombrar algunos.

Para aquellos que quieran pasar miedo de verdad, puede ser bastante difícil encontrar una película que se adapte a sus necesidades, pero no se preocupen más: recopilamos las películas de terror más aterradoras que se ofrecen, desde películas expresionistas alemanas de los años 20 hasta el gran éxito indie Hereditary.

A continuación, repasamos 17 películas de terror que te asustarán de verdad.

El horror de Amityville (1979)

El Horror de Amityville se basa en la historia real de los Lutz, una familia que fue expulsada de su casa tras ser aterrorizada por fenómenos paranormales en 1975. Justo un año antes, Ronald DeFeo Jr. mató a tiros a seis miembros de su familia en la misma casa. James Brolin y Margot Kidder protagonizan esta película, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de 1979.

Audición (1999)

La película de terror japonesa Audición sigue a un viudo que conoce a una mujer llamada Ayoma tras organizar audiciones para conocer a una posible nueva pareja. Pronto, sin embargo, su oscuro pasado comienza a salir a la superficie, lo que equivale a un punto álgido bastante perturbador.

open image in gallery Audición ( Omega Project )

El proyecto de la bruja de Blair (1999)

Aunque se parodió hasta la saciedad, El proyecto de la bruja de Blair popularizó en 1999 el formato de metraje encontrado hasta extremos aterradores. La gente creía de verdad que estaban viendo imágenes reales de tres estudiantes de cine aterrorizados por una leyenda de Maryland conocida como la Bruja de Blair.

El gabinete del doctor Caligari (1920)

La película muda de terror en blanco y negro El gabinete del doctor Caligari está considerada la obra por excelencia del expresionismo alemán, pero también una de las películas más terroríficas de la historia del cine. Sigue a un hipnotizador (Werner Krauss) que utiliza a un sonámbulo para cometer asesinatos, y los decorados sombríos y el impactante estilo visual de Wiene se combinan para inquietar al espectador de un modo que la mayoría de los cineastas solo sueñan con conseguir.

Horas de terror (1997)

Horas de terror sitúa el horror en el entorno familiar del hogar. Sigue a dos jóvenes que mantienen secuestrada a una familia y la torturan con juegos sádicos. El resultado es mucho más aterrador que cualquier cosa protagonizada por fantasmas, brujas o demonios.

El legado del diablo (2018)

Demostrando que el terror es una fuerza a tener en cuenta, Hereditary se convirtió en la película más taquillera de la distribuidora independiente A24 en todo el mundo tras su estreno en 2018. Cuenta la historia de una familia que se ve acechada tras la muerte de su reservada abuela y presenta un acto final que dejó a muchos de sus espectadores con noches en vela.

It (1986)

Olvídate del remake cargado de efectos: esta versión de It, estrenada como miniserie en 1986, es la adaptación más terrorífica de la querida novela de Stephen King hasta la fecha. Sigue a un demonio metamorfo que adopta la forma de un sádico payaso asesino de niños llamado Pennywise (Tim Curry).

Lago Mungo (2008)

El drama australiano Lago Mungo, que adopta la forma de un falso documental, tuvo un estreno limitado en 2008, pero la historia de una familia que intenta superar el ahogamiento de su hija permanece en la memoria del espectador mucho tiempo después.

open image in gallery Lago Mungo ( Screen Australia )

El orfanato (2007)

Producido por Guillermo del Toro, este aclamado thriller de 2007 sigue la desaparición de un niño en un orfanato, lo que saca a la luz muchos de los terroríficos secretos del edificio.

Actividad paranormal (2009)

¿Podría ser Actividad paranormal la película más aterradora de todos los tiempos? Sin duda, lo es. Justo cuando pensabas que el metraje encontrado había llegado a su fin, el pequeño presupuesto de Oren Peli se convirtió en uno de los mayores éxitos de 2009. El público se deleitó con la historia de una pareja que capta presencias sobrenaturales con una cámara en su propia casa.

Actividad paranormal 3 (2011)

Actividad Paranormal 3 se gana su puesto en esta lista por sus 10 minutos finales. Ambientada 18 años antes de los acontecimientos de las dos primeras películas, veremos la causa de la maldición que persigue a Katie y Kristi durante el resto de sus vidas, y que se debe a un aquelarre de brujas liderado por su abuela.

[REC] (2007)

Realizada en tiempo real, la claustrofóbica película de terror española [REC] es uno de los mejores ejemplos de cine de metraje encontrado. Estrenada en 2007, muestra a una periodista y su cámara que siguen a los bomberos hasta un edificio de Barcelona y pronto se encuentran encerrados dentro con sus ocupantes, que muestran un comportamiento asesino.

open image in gallery [REC] ( Filmax )

El aro (1998)

A menos que hayas estado viviendo bajo una piedra, ya conoces la historia de El aro: los espectadores de una cinta de vídeo maldita mueren siete días después de verla. Aunque el inevitable remake de Hollywood de 2002 fue mejor de lo que tenía derecho a ser, el original de Nakata es tan terrorífico como las películas de terror.

Siniestro (2012)

De todas las películas de terror de Blumhouse, Siniestro, estrenada en 2012 y protagonizada por el personaje demoníaco Bughuul, es la más espeluznante de todas. Su protagonista, Ethan Hawke, interpreta a un escritor de novelas policíacas que descubre en el desván de su nueva casa una caja de películas caseras con espeluznantes asesinatos.

La masacre de Texas (1974)

La ficticia La masacre de Texas, comercializada como una historia real, sigue a un grupo de caníbales —entre ellos Leatherface— que persiguen implacablemente a un grupo de amigos. La película de Tobe Hooper no solo es una de las experiencias de terror más impactantes, sino también una de las mejores de todos los tiempos

El hombre de mimbre (1973)

Por algo El hombre de mimbre está considerada la mejor película de terror británica de todos los tiempos. Cuenta la historia de un sargento de policía que viaja a una isla aislada en busca de una niña desaparecida, solo para descubrir que sus habitantes practican una forma de paganismo celta.

La bruja (2015)

En su mayor parte, no es lo que se ve en La Bruja lo que aterroriza, sino lo que no se ve. Eggers mantiene la cámara demasiado tiempo en algunos momentos mientras cuenta la historia de una familia separatista que se enfrenta a fuerzas sobrenaturales en los bosques más allá de su granja.

Traducción de Olivia Gorsin