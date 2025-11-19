Paris Jackson ha presentado una nueva objeción en su batalla legal en curso con los albaceas de la herencia de su padre, Michael Jackson, acusando al abogado John Branca de utilizar su posición para “enriquecerse y exaltarse a sí mismo”.

La única hija del Rey del Pop (27) planteó por primera vez en julio su preocupación por los “pagos irregulares” firmados por los albaceas de la herencia: Branca y el ejecutivo de Artistas y Repertorio (A&R), John McClain.

En un nuevo documento legal visto por The Independent, Paris afirmó que el bufete de abogados de Branca había recibido más de 10 millones de dólares de la herencia en 2021, más del doble de lo que cualquier miembro de la familia Jackson recibió ese año de la asignación familiar.

Paris también cuestiona el papel de Branca como productor ejecutivo en la próxima película biográfica Michael, y la decisión de elegir al actor Miles Teller para interpretar al abogado en la película.

“Parece que el Sr. Branca utilizó su posición como productor ejecutivo —un papel que nunca antes había desempeñado en relación con ningún largometraje dramático— para contratar al único actor de primera línea de la producción Michael, Miles Teller, para interpretarlo”, se lee en la demanda.

Paris Jackson ha criticado a uno de los albaceas de la herencia de su padre Michael por contratar al actor Miles Teller para interpretarlo en una próxima película biográfica ( Getty )

En el expediente se afirma que Branca “optó por utilizar (o al menos arriesgar) activos patrimoniales para financiar, en lugar de licenciar, los derechos a un estudio o productora”. Continúa: “Sin duda, el Sr. Branca considera que su historia es una parte fundamental de la historia de Michael Jackson. No obstante, no está claro cómo esta peculiar y presumiblemente costosa decisión de casting se traducirá en una recaudación de taquilla acorde”.

Teller aparece brevemente como Branca en el reciente tráiler de la película de Antoine Fuqua, que estará protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael en la vida real.

La semana pasada, Paris prometió reanudar la batalla legal en curso después de que un juez desestimara varias de sus demandas por motivos procesales.

El 10 de noviembre, un juez accedió a la petición especial de la sucesión de tachar gran parte de la petición de Paris al tribunal. El juez de Los Ángeles Mitchell L. Beckloff desestimó las demandas basadas en las propias presentaciones judiciales de la sucesión, dictaminando que estos documentos están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y las leyes anti-SLAPP de California.

Sin embargo, los representantes de Paris han declarado a The Independent que la modelo no se ha dado por vencida.

En una declaración, un portavoz dijo: “Esta orden se limita a cuestiones procesales menores y no cambia los hechos: el patrón de comportamiento mostrado por los albaceas y sus abogados levanta importantes banderas rojas, y Paris seguirá trabajando para garantizar que su familia reciba un trato justo. En breve, presentaremos un expediente actualizado”.

A pesar de su inmenso legado musical, la situación financiera de Michael Jackson era muy delicada en el momento de su muerte, a finales de junio de 2009. Posteriormente, sus tres hijos —Prince, Michael Joseph y Paris— fueron nombrados como los beneficiarios de su patrimonio.

Sin embargo, en el último año, se han hecho públicas las desavenencias entre Paris y los administradores de la herencia.

Traducción de Sara Pignatiello