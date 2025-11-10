Oscar Isaac afirma que volvería a Star Wars solo si Disney logra evitar “sucumbir al fascismo”

Oscar Isaac ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de trabajar con Disney en otra película de Star Wars tras la polémica decisión de la compañía de suspender al presentador Jimmy Kimmel en septiembre.

El actor (46), que interpretó al piloto de caza Poe Dameron en tres de las últimas películas de la franquicia, se opuso en un principio a la idea de repetir su papel. Una vez bromeó diciendo que solo volvería si “necesitara otra casa”.

Sin embargo, en agosto, el actor nominado al Emmy dijo a Variety que estaría abierto a participar en otra película de Star Wars, “si hubiera algo bueno que hacer con eso”.

Recientemente, en declaraciones a la revista GQ, Isaac fue preguntado por su cambio de opinión.

“Sí. Quise decir que estaría abierto a eso, aunque ahora mismo no estoy tan abierto a trabajar con Disney”, aclaró, y añadió: “Pero si pueden resolver sus conflictos y, ya sabes, no sucumbir al fascismo, sería genial”.

open image in gallery Oscar Isaac arremetió contra Disney por su polémica decisión de suspender a Jimmy Kimmel en septiembre ( Getty )

open image in gallery Oscar Isaac interpretó a Poe Dameron en tres películas de Star Wars ( Lucasfilm/Disney/Kobal/Shutterst )

La revista informó que los comentarios de Isaac se habían producido dos días después de la suspensión de Kimmel debido a los comentarios del cómico sobre el asesinato del activista de derechas Charlie Kirk.

“Pero si esos cambios ocurren, estaría abierto a tener una conversación sobre una galaxia muy lejana. O cualquier otra cosa”, concedió Isaac.

Cuatro días después de la entrevista de Isaac, Kimmel fue readmitido por la cadena ABC, propiedad de Disney.

Su programa, Jimmy Kimmel Live!, se enfrentó inicialmente a una suspensión “indefinida” a mediados de septiembre debido a una broma que hizo en antena sobre la muerte de Kirk.

“Este fin de semana vimos una nueva bajeza: la pandilla MAGA hizo hasta lo imposible por mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos y, de paso, aprovecharon para sacar rédito político”, dijo Kimmel.

open image in gallery El programa nocturno de Jimmy Kimmel fue cancelado brevemente en septiembre por los comentarios del presentador sobre la muerte de Charlie Kirk ( Getty Images para UCLA Jonsson Ca )

La decisión de ABC de suspender brevemente el programa de Kimmel causó indignación entre políticos y otros famosos, quienes advirtieron que era “un ataque a la libertad de expresión”.

A su regreso, Kimmel abordó su suspensión en un emotivo monólogo.

“Este país se ha vuelto tan autoritario que los alemanes dicen: 'Vengan aquí. Vuélvanse locos'”, bromeó en un momento dado, y dio las gracias a todos los que habían apoyado al programa, se habían preocupado, y habían hecho oír sus voces “para que la [suya] pudiera ser escuchada”. Para cerrar, dijo: “Nunca lo olvidaré”.

Traducción de Sara Pignatiello