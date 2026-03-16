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Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Los Premios de la Academia han nombrado las mejores películas de 2025. “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra") se llevó el máximo galardón y “Sinners” hizo historia por su directora de fotografía.

El espectáculo, presentado por Conan O'Brien el domingo, consagró a los ganadores en 24 categorías, incluida una nueva para mejor casting.

___ Esta es una galería curada por editores de foto de AP.

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