El universo de Los juegos del hambre se convirtió en un valor seguro en taquilla, pero el director y el productor de la saga cinematográfica admitieron que tienen un gran remordimiento relacionado con la franquicia.

Nina Jacobson, que trabajó en todas las películas de Los juegos del hambre hasta la fecha, desde la original de 2012 hasta la nueva precuela Amanecer en la cosecha, afirmó que, si ella y el director Francis Lawrence tuvieran la oportunidad de volver atrás y rodar las cuatro primeras películas, las condensarían en tres.

El último libro de la serie de Suzanne Collins —Sinsajo— se adaptó al cine en dos películas, en 2014 y 2015, y Jacobson declaró a Empire: “Aunque me encantan las películas de Sinsajo, si tuviera que volver a hacerlo, creo que tanto Francis [Lawrence, el director] como yo intentaríamos rodarlo todo en una sola película”.

open image in gallery Jennifer Lawrence en la saga original de ‘Los juegos del hambre’ ( Lionsgate )

Jacobson afirmó que tenía la impresión de que el público lo consideraba un intento “cínico” de convencerles para que compraran entradas.

“Sinsajo era un libro tan extenso y te lleva a tantos sitios diferentes...”. Pero, al final, creo que tanto Francis como yo pensamos que separarlas —aunque partiera de una convicción sincera de que realmente necesitábamos dos películas para contar la historia—, creo que el público lo percibe como algo cínico.

“Aunque sus intenciones sean sinceras, como de hecho lo eran, da la impresión de que se trata de una estrategia para que vean dos películas en lugar de una”.

Los juegos del hambre no fue la única adaptación literaria en dividir el último libro en dos películas: tanto Harry Potter como Crepúsculo hicieron lo mismo con Harry Potter y las reliquias de la muerte y Amanecer, en 2010 y 2011, respectivamente.

Jacobson afirmó que esta sensación les inspiró a convertir Amanecer en la cosecha en una gran película, y declaró: “Nos exigimos mucho, incluso cuando se trata de una obra extensa, para convertirla en una experiencia teatral, para no abusar de la paciencia del público y para que resulte lo más concisa posible”.

open image in gallery ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’ se convirtió en otro éxito de la franquicia ( Lionsgate )

Sin embargo, los seguidores coinciden en gran medida en que Sinsajo se benefició de haberse dividido en dos películas y se quejaron de que la nueva película —una secuela de La balada de los pájaros cantores y las serpientes, de 2023— resulta excesivamente larga, además de que se eliminaron demasiados detalles importantes.

La exitosa película cuenta con Joseph Zada en el papel de la versión joven de Haymitch, el personaje que interpretó Woody Harrelson en la película original. El resto del reparto lo componen Ralph Fiennes (el presidente Snow), Elle Fanning (Effie Trinket), Kieran Culkin (Caesar Flickerman) y Jesse Plemons (Plutarch Heavensbee).

En la serie original, que gira en torno a un concurso de telerrealidad en el que los jóvenes concursantes deben luchar entre sí a muerte, Donald Sutherland interpretó a Snow, Elizabeth Banks a Trinket, Stanley Tucci a Flickerman y Philip Seymour Hoffman a Heavensbee. Los protagonistas, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, también vuelven a aparecer en la nueva película.

Traducción de Olivia Gorsin