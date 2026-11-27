A la directora de Crepúsculo, Catherine Hardwicke, le sorprendió tanto el casting de Robert Pattinson para interpretar a James Bond que la dejó “a punto de caerme de la cama”, la misma en la que el actor había hecho la audición para su película de vampiros de 2008.

“Simplemente no creía que fueran a elegirlo por The Batman y porque es tan famoso, y a ellos les gusta apostar por los desconocidos”, dijo Hardwicke en The Kyle Buchanan Show.

“Casi me caigo de la cama, y es la misma cama en la que Rob y Kristen hicieron su primera audición y rodaron su escena del beso”. Fue un poco extraño. “Se cayó de la cama mientras hacía la audición y aterrizó en el suelo, así que fue buenísimo”, dijo ella.

Pattinson interpreta a Edward Cullen, un vampiro centenario que se enamora de Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart, en Crepúsculo, una adaptación de la novela de Stephenie Meyer. La película se convirtió en un éxito mundial de taquilla, dio lugar a cuatro secuelas y convirtió a Pattinson y Stewart en dos de las estrellas jóvenes más reconocidas de finales de la década de 2000.

open image in gallery Kristen Stewart y Robert Pattinson en Crepúsculo ( Summit Entertainment )

Sin embargo, Hardwicke no quedó convencida de inmediato cuando Pattinson se presentó a la audición con la camisa “por fuera” y el “flequillo desalineado”.

“Al día siguiente eché un vistazo y vi las imágenes de ellos juntos, y pensé: ‘Hay química entre ellos, esa chispa que realmente se necesita para que esto funcione’”, declaró en el pódcast The Big Hit Show en 2022.

Al saberse que Pattinson había conseguido el papel de 007, Hardwicke elogió las cualidades que lo distinguen de otros actores. “Es una persona intensa e interesante, y tiene muchas cosas en la cabeza”, dijo ella. “Es raro y original. No encaja en el molde. No tiene miedo de decir tonterías; eso es lo que más me gusta de él”.

open image in gallery Robert Pattinson se parecía tanto a James Bond con gafas de sol que inspiró la referencia a James Bond en Crepúsculo. ( Summit Entertainment )

Hardwicke también reveló la historia que hay detrás de la referencia a James Bond de Crepúsculo, que se hizo viral y que se inspiró en la aparición de Pattinson en el set.

En la película, Eric Yorkie, interpretado por Justin Chon, anuncia que la temática del baile de fin de curso del instituto es “Monte Carlo”. “El juego, los esmoquin y Bond. James Bond”. A continuación, la cámara enfoca a Edward Cullen, interpretado por Pattinson, que lleva gafas de sol.

“Seguramente habrás visto esa escena en Internet en la que decimos: ‘Bond, James Bond’, y luego se pasa a Rob”, dijo Hardwicke. “Esa es la única escena en la que pensé: ‘Pongámonos las gafas de sol ese día’”.

Did Twilight predict Robert Pattinson's future role as James Bond?

Chon, explicó ella, había improvisado en parte esa parte del guion tras ver a Pattinson salir del coche. “Se bajó del coche y tenía un aire tan elegante que inspiró la frase: ‘Bond, James Bond’. Estuvo genial”, dijo ella. “La verdad es que nos parecía que se parecía a James Bond. Supongo que estábamos viendo el futuro”.

Pattinson se está preparando ahora para cambiar sus colmillos de vampiro y la capa de Gotham por la licencia para matar de Bond, al tomar el relevo de Daniel Craig, quien puso fin a su etapa como 007 con Sin tiempo para morir en 2021.

Pattinson es el séptimo actor en interpretar al espía británico en la saga cinematográfica oficial, tras Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig.

open image in gallery Robert Pattinson interpretará a James Bond en la próxima película sobre 007 ( Amazon MGM )

Su primera película como 007 la dirigirá Denis Villeneuve. Los dos colaboraron en Duna: parte tres.

El creador de Peaky Blinders, Steven Knight, está escribiendo el guion, y Amy Pascal y David Heyman se encargan de la producción.

La película será la primera entrega de la saga Bond realizada bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, tras el acuerdo alcanzado en 2025 con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, responsables de la franquicia desde hace mucho tiempo.

Traducción de Olivia Gorsin