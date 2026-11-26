La actriz británica Judi Dench, quien interpretó a M, la jefa del MI6 en la saga de James Bond, junto a Pierce Brosnan y Daniel Craig, celebró la elección de Robert Pattinson como el nuevo agente 007, aunque reconoció que tendrá dificultades para ver la película debido a sus problemas de visión.

La semana pasada se confirmó que Pattinson será el encargado de dar vida a la próxima versión del famoso espía, tras un largo y costoso proceso de selección que estuvo marcado por numerosos giros inesperados.

En las semanas previas al anuncio, circularon fuertes rumores de que el papel recaería en uno de los tres principales candidatos: Jack Lowden, Callum Turner o Josh O’Connor. Sin embargo, Pattinson terminó por imponerse y quedarse con el codiciado personaje.

open image in gallery Robert Pattinson será el próximo James Bond ( Amazon MGM )

Dench, de 91 años, participó en las películas de James Bond protagonizadas por Pierce Brosnan y Daniel Craig entre 1995 y 2012, y considera que Pattinson es una excelente elección para interpretar al agente 007.

Durante una entrevista en el programa matutino Lorraine, de ITV, la ganadora del Oscar aseguró que está “ansiosa” por verlo en acción, aunque reconoció con tristeza que sus problemas de visión, cada vez más graves, le impedirán verlo con claridad.

“Ya no puedo ver bien. Apenas distingo algunas cosas, pero a mí me parece estupendo”, afirmó Dench.

La reconocida actriz, con una trayectoria de siete décadas, reveló hace poco que ya no puede actuar debido a la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), una enfermedad que le diagnosticaron en 2012 y que, con el paso de los años, le ha dificultado cada vez más las actividades cotidianas y el ejercicio de su profesión.

Durante una entrevista en el programa Today, de BBC Radio 4, habló sobre las consecuencias de su enfermedad: “Ya no puedo subir a un escenario. No puedo hacer teatro, ni películas, ni leer”.

open image in gallery Judi Dench asegura que Robert Pattinson estará “estupendo” como James Bond ( PA )

Dench, quien destacó la importancia que tiene la radio en su vida, afirmó: “Hay que adaptarse a todo eso, aceptar las limitaciones y seguir adelante sin pensar demasiado en ello”.

Al preguntarle cómo se sentía respecto al envejecimiento, la actriz, que acaba de publicar un nuevo libro de memorias, respondió: “No hay mucho que decir al respecto. Trato de no pensar demasiado en ello”.

Dench es una de las grandes figuras del teatro y el cine británico. A lo largo de su carrera participó en películas como Iris, Mrs. Brown, Diario de un escándalo y Shakespeare enamorado, por la que ganó el Oscar en 1999. También recibió un premio Tony, siete premios Olivier y numerosos BAFTA y Globos de Oro.

Aunque la elección de Pattinson como James Bond sorprendió a muchos fanáticos por su incorporación de último momento a la lista de candidatos, fuentes cercanas a la producción señalaron que el actor contaba con una ventaja importante: su relación con el director Denis Villeneuve.

Según revelaron fuentes de la industria a Variety, la buena comunicación y el entendimiento que Pattinson había desarrollado con Villeneuve durante el rodaje de Duna: Parte tres fueron decisivos para que consiguiera el papel.

De hecho, personas cercanas al proceso de selección aseguraron que esa complicidad hizo que su elección fuera “inevitable”, mientras que otras fuentes destacaron que la opinión de Villeneuve era “la que más peso tenía” a la hora de decidir quién protagonizaría la película.

open image in gallery Robert Pattinson comenzará a rodar la película número 26 de James Bond en 2027 ( Getty )

Estas declaraciones se conocen después de que Jeff Bezos, fundador de Amazon, asegurara que había participado “muy de cerca” en el proceso de selección del actor. La película que marcará el debut de Pattinson como James Bond será la primera de la saga desde que Amazon adquirió MGM, el estudio de Hollywood responsable de la franquicia.

“Al principio, diría que teníamos ciertos prejuicios en su contra porque ya es muy famoso”, explicó Bezos. “Pensábamos que quizá sería mejor elegir a alguien menos conocido, pero en la prueba de cámara quedó clarísimo: él es James Bond”.

“Llevamos a cabo un proceso de selección muy riguroso y tomamos la decisión final el viernes”.

En noviembre, dos semanas antes del anuncio oficial, trascendió que al menos cuatro actores estaban realizando pruebas para interpretar a James Bond. Aunque Deadline y The Hollywood Reporter mencionaron a tres de los posibles candidatos —Jack Lowden, Callum Turner y Josh O’Connor—, no se reveló la identidad del cuarto. Una semana después, Robert Pattinson y Nicholas Hoult también se sumaron a la lista de nombres que circulaban como posibles protagonistas.

Tras confirmarse su elección, Pattinson, quien saltó a la fama mundial con la saga Crepúsculo y luego protagonizó Batman, calificó la oportunidad como “el honor de su vida” y aseguró que era “un sueño hecho realidad”. El actor comenzará a rodar la película número 26 de James Bond en 2027.

Traducción de Leticia Zampedri