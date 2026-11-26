En una entrevista la semana pasada, Lance Oppenheim, codirector de Puedes verlo todo, el exitoso documental que ha batido récords, describió a su protagonista, Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos y condenada por fraude, como una “ilusión óptica humana”. Y no le falta razón. A lo largo de la película, o al menos en las escenas en las que aparece, filmadas en su mayoría durante el mes previo a su ingreso en prisión, Holmes, con sus ojos muy abiertos y su voz tensa, resulta una figura enigmática, imposible de descifrar.

Puede que Holmes sea la ilusión, pero no necesariamente quien está detrás del engaño. En el centro de Puedes verlo todo, la mejor película de 2026, hay una relación entre tres figuras: Holmes, su actual pareja, Billy Evans, y Nathan Fielder, el otro director del documental, quien pasa semanas entrevistándolos y termina por instalarse en su casa durante los días previos al ingreso de la empresaria en una prisión de Texas.

La principal herramienta de Fielder siempre ha sido la ironía, una ironía constante que nunca se expresa de forma explícita. Desde que saltó a la fama como creador y presentador del programa Nathan For You (2013-2017), ese recurso ya era una parte inseparable de su estilo. La broma implícita de la serie consistía en que sus propuestas extravagantes para ayudar a pequeños negocios reales eran poco prácticas, a veces cuestionables desde el punto de vista ético y del todo engañosas. Esa falta de sinceridad daba lugar a momentos televisivos brillantes, con situaciones absurdas y muestras de un ingenio fuera de lo común. Su siguiente serie, The Rehearsal, llevó esta fórmula a un nivel de mayor complejidad, con una estructura que se volvía cada vez más intrincada y exploraba temas como el artificio, la actuación y la sinceridad. Sin embargo, la ironía seguía siendo el elemento central: nunca hay que creer del todo lo que Fielder dice frente a las cámaras.

open image in gallery Nathan Fielder y Elizabeth Holmes en ‘Puedes verlo todo’ ( A24 )

La presencia de Fielder es lo que hace tan fascinante la primera mitad de Puedes verlo todo. El director permanece en la casa que Holmes alquiló frente al mar, casi como un observador indiscreto, atento a cada detalle mientras ella pasa sus últimas horas en libertad. Cuando conversa con Holmes y Evans, hace preguntas directas e incisivas, con un estilo que por momentos recuerda a la aparente ingenuidad de Louis Theroux en sus primeros trabajos, aunque con un tono más provocador y sin mostrar demasiado interés por evitar incomodar a sus protagonistas o generar tensión. Y las tensiones no tardan en aparecer, en más de una ocasión, sobre todo por la actitud de Evans, quien resulta mucho más irritable y conflictivo que su pareja. El resultado es un material que a menudo provoca carcajadas, a veces sorprende y nunca deja de ser extraordinario.

Hacia la mitad del documental, Holmes ingresa en prisión y transcurren dos años. Es entonces cuando Puedes verlo todo revela su gran sorpresa. (Atención: a continuación se revelan detalles importantes de la película. Aunque, después de más de un mes desde su estreno en Estados Unidos, el secreto ya es de dominio público). Fielder se reúne con Amanda Seyfried, quien interpretó a Holmes en la aclamada serie The Dropout, de Hulu, y le muestra imágenes que había grabado durante su estadía en la casa de la empresaria.

open image in gallery Elizabeth Holmes, Billy Evans y Nathan Fielder en ‘Puedes verlo todo’ ( A24 )

Lo que viene después —y, en realidad, toda la película— se disfruta más si se sabe lo menos posible de antemano, así que evitaré revelar más detalles. Basta decir que Seyfried deslumbra en pantalla y que Puedes verlo todo sorprende hasta el final con giros ingeniosos e inesperados que ponen en duda sus propias premisas y llevan la historia por caminos cada vez más sorprendentes.

Se ha escrito mucho sobre esta película, con análisis de una profundidad y lucidez extraordinarias. Sin embargo, Fielder y Oppenheim han creado una obra que parece desafiar cualquier intento de interpretación. Puedes verlo todo es compleja, profunda, invita a reflexionar y demuestra una gran maestría cinematográfica, pero también resulta fascinante por el simple placer de verla. A su manera, ofrece un espectáculo tan intenso y visceral como el de una película de acción al estilo de Misión imposible: Repercusión. La diferencia es que aquí toda esa intensidad se concentra en el rostro humano, en especial en la mirada indescifrable de Holmes y sus ojos que parecen esconder un torbellino de emociones.

Dirección: Nathan Fielder y Lance Oppenheim. Protagonistas (por así decirlo): Nathan Fielder, Elizabeth Holmes, Billy Evans y Amanda Seyfried. Clasificación: mayores de 15 años. Duración: 174 minutos.

‘Puedes verlo todo’ se estrena en los cines del Reino Unido e Irlanda el 20 de noviembre.

Traducción de Leticia Zampedri