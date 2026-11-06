Macklemore asegura que nueve estadios le impidieron llevar su gira ‘Free Palestine’ a Estados Unidos

Macklemore aseguró que nueve importantes recintos de Estados Unidos le han impedido llevar su gira Free Palestine al país.

El rapero de 43 años, cuyo nombre real es Benjamin Haggerty, anunció en septiembre sus primeros conciertos en Londres, París y Dublín, después de quedar fuera de la gira Loop de Ed Sheeran a raíz de sus declaraciones sobre Gaza.

Su salida se produjo después de que Robert Kraft, multimillonario y propietario del Gillette Stadium, intentara sumar a otros dueños de recintos a una iniciativa para impedir que Macklemore actuara en sus instalaciones.

El viernes, el artista afirmó que su intención siempre había sido presentar la gira en Estados Unidos, pero que, pese a los esfuerzos de su equipo, todavía no habían podido concretar ninguna fecha. “Desde el principio, nuestro plan era llevar esta gira a Estados Unidos”, explicó. “Sin embargo, después de semanas de intentarlo, nueve de los principales recintos del país nos rechazaron”.

open image in gallery Macklemore aseguró que varios recintos de conciertos le han impedido llevar su gira ‘Free Palestine’ a Estados Unidos ( Getty )

Entre los lugares que mencionó se encuentran el Madison Square Garden, el Prudential Center, el Barclays Center, el UBS Arena, el Intuit Dome, el Kia Forum, el Crypto.com Arena, el Chase Center y el Climate Pledge Arena.

“A mediados de septiembre nos habían ofrecido fechas disponibles en esos recintos hasta finales de año”, relató el intérprete de “Thrift Shop”. “Pero en cuanto se enteraron de que se trataba de conciertos benéficos para Palestina, esas fechas dejaron de estar disponibles. Nos cerraron las puertas. Las conversaciones fueron distintas, pero el resultado siempre fue el mismo: no permitirían que los conciertos se celebraran allí”.

Macklemore aseguró que nunca había enfrentado una situación semejante en sus más de dos décadas de trayectoria musical y lamentó no haber denunciado antes las presiones que, según él, recibió por expresar sus opiniones sobre el conflicto.

“En más de veinte años de giras, nunca había vivido algo parecido. Cuando miro atrás y pienso en los últimos tres años, lo único que lamento es no haber hablado públicamente cuando los sionistas me atacaban a mis espaldas”, afirmó.

“En aquel momento, no creía que lo que me estaba sucediendo mereciera desviar la atención del genocidio en Palestina. Pero la intimidación, la manipulación y la censura que experimenté forman parte de los mecanismos que utilizan quienes tienen el poder para silenciar a los artistas”, añadió.

El rapero también reafirmó su compromiso con la causa palestina y aseguró que preferiría “perder todas las oportunidades en esta industria antes que pasar un solo día más protegiendo a personas que valoran sus relaciones comerciales con Israel por encima de las vidas palestinas”.

open image in gallery “La intimidación, la manipulación y la censura que sufrí forman parte de los mecanismos que utilizan quienes tienen el poder para silenciar a los artistas”, escribió Macklemore en redes sociales ( Getty )

“Intentar silenciarnos solo hará que nuestro mensaje se escuche con más fuerza”, escribió en su publicación.

Macklemore quedó fuera de la gira de Sheeran en septiembre, después de expresar su apoyo a Palestina durante sus actuaciones, en medio del conflicto con Israel. Lejos de retractarse, reafirmó su postura y anunció la gira Free Palestine, cuyas entradas, según contó, se agotaron apenas salieron a la venta.

Todos los beneficios de los conciertos se destinaron a organizaciones que brindan apoyo a la población palestina mediante atención médica, ayuda humanitaria, educación, iniciativas comunitarias y defensa de sus derechos.

The Independent se puso en contacto con los nueve recintos mencionados para solicitar sus comentarios. Un portavoz del Madison Square Garden respondió: “Administramos algunos de los recintos con mayor actividad del mundo, por lo que nuestra disponibilidad es extremadamente limitada. Además, él no es un artista que suela presentarse en grandes estadios”.

Traducción de Leticia Zampedri