La película de ‘Los Simpson’ estrenará secuela casi 20 años después de la original

Oficialmente, se confirmó la esperada secuela de Los Simpson: la película.

La película llegará a los cines casi dos décadas después del estreno del filme original.

Los fans de la icónica familia animada pueden marcar en sus calendarios el 23 de julio de 2027.

El estudio 20th Century Studios anunció el estreno el lunes con una imagen promocional compartida en Instagram.

La imagen, en la que aparece una mano amarilla tomando una dona, iba acompañada del eslogan: “Homero regresa por una segunda porción”.

El anuncio provocó de inmediato una oleada de entusiasmo e incredulidad entre los seguidores de la serie en Internet.

Creada por el dibujante Matt Groening, Los Simpson es la serie satírica perdurable de Fox, que narra la vida cotidiana del matrimonio de Homero y Marge Simpson, junto con sus tres hijos Bart, Lisa y Maggie.

Los personajes aparecieron por primera vez en 1987 como cortos animados antes de que se estrenara su serie independiente en 1989.

Desde entonces, la serie ha durado la impresionante cifra de 37 temporadas y recientemente la renovaron hasta la 40ª.

En Los Simpson: la película original, que se estrenó en julio de 2007, el patriarca Homero contaminó sin querer el suministro de agua de Springfield, lo que provocó un frenético esfuerzo por salvar del desastre tanto a su ciudad como a su familia.