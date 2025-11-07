El actor Jeremy Renner, estrella de Marvel, ha sido acusado de amenazar con reportar a su compañera china de rodaje a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) después de que ella le llamara la atención por una supuesta conducta sexual inapropiada.

Yi Zhou (37), que colaboró en un documental y en una película de animación a principios de este año con Renner (54), también le acusó de enviarle a través de Internet “imágenes pornográficas no solicitadas de sí mismo”.

The Independent se ha puesto en contacto con el representante de Renner para que haga comentarios.

En una serie de publicaciones de Instagram compartidas el lunes, Zhou alegó que el actor de Mayor of Kingstown se le presentó por primera vez “de la nada” en junio, enviándole una cadena de imágenes “no deseadas” a través de WhatsApp y mensajes directos.

“Después de mantener llamadas y conversaciones de texto, me sedujo y me convenció de que [estaba] buscando una relación. Me halagó diciendo que era una estrella de Hollywood, que fantaseaba conmigo, y que me quería; así que le creí”, afirmó.

open image in gallery La cineasta china Yi Zhou (derecha), que trabajó este año con Jeremy Renner (izquierda) en un documental y una película de animación, ha acusado al actor de Marvel de amenazarla con “llamar a ICE” ( Getty )

Zhou, que el mes pasado dijo que ella y Renner mantenían una relación, añadió: “El poder del amor nos hizo embarcarnos en una relación difícil, además de dos proyectos candidatos al Oscar en los que amablemente le invité a participar”.

Durante una nueva entrevista con el periódico británico Daily Mail, Zhou afirmó que durante una de sus reuniones en su casa sobre el documental de ambos, Crónicas de Disney, Renner se había emborrachado y “[había gritado] durante dos horas”, haciéndola temer por su vida.

“Mientras yo hablaba sobre la logística del documental, él se bebió una botella de vino solo. Acto seguido, se enfadó y gritó durante dos horas”, dijo Zhou, y continuó: “Tuve que encerrarme en una habitación para estar segura, y recé para que no entrara por la noche, porque estaba muy enfadado. No dije ni una palabra, temía mucho por mi vida”.

En aquel momento, dijo que había compartido su ubicación con su equipo y sus padres por si le ocurría algo. En capturas de pantalla de supuestos mensajes de texto enviados a sus colegas de Disney y obtenidos por el Daily Mail, Zhou describía a Renner como “violento”.

“Estoy preocupada”, dijo a un compañero de trabajo, y agregó que estaba sola en su casa. “¿Crees que estarás segura si te quedas allí?”, le preguntó el compañero, a lo que Zhou respondió: “Sí, debería estar bien”.

En otra cadena de mensajes, otro colega le dijo a Zhou: “Sal de ahí lo más rápido que puedas”.

“Yo no lo contacté, él me buscó”, declaró la directora al periódico. Prosiguió: “Ni siquiera sabía su nombre, y nunca había visto una película suya. Me utilizó, renegó de mí, y negó que habíamos trabajado juntos”.

Asimismo, en una de sus publicaciones recientes de Instagram, afirmó que Renner “se [había] negado a hacer promoción pública” de sus proyectos en común, “a pesar de [las] reiteradas peticiones públicas y privadas de apoyo”.

“En lugar de ello, ha permitido, sin alzar la voz, que se difundiera información falsa, a través de cuentas de fans, según la cual el documental había sido generado por inteligencia artificial; además, negó cualquier relación personal o colaboración profesional en los proyectos”, escribió, y agregó: “Estas declaraciones son falsas”.

Zhou continuó, alegando: “Cuando le llamé la atención en privado sobre su mala conducta en el pasado y le pedí que se comportara correctamente, que me respetara como mujer y como cineasta, me amenazó con llamar a ICE, un acto que me conmocionó y asustó profundamente”.

“Dicho comportamiento es inaceptable, y evidencia el desequilibrio de poder que sigue perjudicando a las mujeres en nuestra industria”, escribió.

Proporcionó al Mail capturas de pantalla adicionales de un supuesto intercambio de mensajes de texto con Renner, en el que ella le llamaba la atención por usar “aplicaciones para enviar fotos de penes”, advirtiéndole de que “nadie había dicho nada, hasta ahora”.

open image in gallery Jeremy Renner fue acusado anteriormente de maltrato por su exesposa ( Getty Images )

“ICE será notificado de tu -”, supuestamente respondió el actor, con el resto del mensaje cortado. Al parecer, Zhou se negó a compartir el texto completo con el Mail.

Renner, que sobrevivió a un accidente casi mortal con una quitanieves en enero de 2023, ha sido acusado anteriormente de comportamiento abusivo por su exesposa, Sonni Pacheco, con la que estuvo casado entre 2014 y 2015.

Tras su divorcio, Pacheco pidió la custodia exclusiva de su hija, Ava, acusando a Renner de ser un “padre inadecuado”. Le acusó de consumir drogas y tenerlas al alcance de su hija, y de amenazar con matar a Pacheco y a sí mismo.

La estrella de Hawkeye negó con vehemencia las acusaciones, en una entrevista concedida en julio a The Guardian, calificándolas de estrategia publicitaria. Renner y Pacheco comparten la custodia de su hija, que ahora tiene 12 años.

Traducción de Sara Pignatiello