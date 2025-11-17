Jeremy Renner niega las afirmaciones de la directora Yi Zhou de que llegaron a un acuerdo después de que ella hiciera múltiples acusaciones contra él.

A principios de este mes, Zhou, de 37 años, que colaboró en un documental a principios de año con Renner, de 54, acusó al actor de haberle enviado en junio una serie de “imágenes pornográficas no solicitadas de sí mismo”. Denunció que, cuando confrontó a Renner al respecto, este la amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Renner negó posteriormente dichas acusaciones, y su abogado, Martin Singer, las calificó de “totalmente inexactas y falsas”. Singer alegó que después de que Renner tuviera un “encuentro consentido” con Zhou, ella envió al actor mensajes “sexualmente explícitos”. El abogado también acusó a Zhou de arremeter después de que Renner “rechazara sus insinuaciones románticas”.

El sábado, Zhou escribió en Instagram que ella y Renner ahora llegaron “a una resolución pacífica y mutuamente respetuosa, sin ningún dinero de liquidación de ambas partes”. También afirmó que seguirían adelante con sus proyectos conjuntos, entre ellos el documental Chronicles of Disney y la película de animación con IA Stardust Future.

Sin embargo, Singer negó más tarde las afirmaciones de Zhou y reveló a

open image in gallery El abogado de Jeremy Renner alega que “no se llegó a ningún acuerdo” entre el actor y la directora Yi Zhou ( Getty Images )

“No se llegó a ningún acuerdo con Yi Zhou para resolver las sustanciales reclamaciones multimillonarias de mi cliente Jeremy Renner contra ella”, afirmó.

“No tengo conocimiento de por qué Yi Zhou inventaría una historia de que se hizo un trato con ella, ya que se le notificó que no había ningún trato con ella, incluyendo su uso de Jeremy Renner en una película de animación cuando él solo aceptó estar en un documental”, añadió Singer.

A principios de este mes, Zhou alegó que el actor de Mayor of Kingstown se le presentó por primera vez “de la nada” en junio, enviándole una cadena de imágenes “no deseadas” a través de WhatsApp y mensajes directos.

“Después de mantener llamadas y conversaciones de texto, me sedujo y me convenció de que [estaba] buscando una relación. Me sedujo y halagó diciendo que era una estrella de Hollywood, que fantaseaba conmigo, y que me quería; así que le creí”, afirmó.

Zhou, que en octubre dijo que Renner y ella mantenían una relación, añadió: “El poder del amor nos hizo embarcarnos en una relación difícil, además de dos proyectos candidatos al Oscar en los que amablemente le invité a participar”.

Asimismo, en una de sus publicaciones de Instagram, afirmó que Renner “se [había] negado a hacer promoción pública” de sus proyectos en común, “a pesar de las reiteradas peticiones públicas y privadas de apoyo”.

Además, Zhou alegó: “Cuando le llamé la atención en privado sobre su mala conducta en el pasado y le pedí que se comportara correctamente, que me respetara como mujer y como cineasta, me amenazó con llamar a ICE, un acto que me conmocionó y asustó profundamente”.

Durante una nueva entrevista con el periódico británico Daily Mail, Zhou afirmó que durante una de sus reuniones en su casa sobre el documental de ambos, Chronicles of Disney, Renner se había emborrachado y “[había gritado] durante dos horas”, haciéndola temer por su vida.

En aquel momento, dijo que había compartido su ubicación con su equipo y sus padres por si le ocurría algo. En capturas de pantalla de supuestos mensajes de texto enviados a sus colegas de Disney y obtenidos por el Daily Mail, Zhou describía a Renner como “violento”.

Singer respondió más tarde a estas afirmaciones y comentó que Renner y Zhou se conocieron en una ocasión en Reno, Nevada, cuando él fue entrevistado para su documental Chronicles of Disney. Afirmó que compartieron un “breve encuentro consentido”.

open image in gallery Jeremy Renner negó previamente las afirmaciones de Yi Zhou de que le envió mensajes sexuales no solicitados ( Tristan Fewings/Getty Images for The Red Sea International Film Festival )

Según el abogado, Renner ignoró los mensajes posteriores “sexualmente explícitos” en los que la cineasta “expresaba su amor”. Afirmó que Zhou “había estado acosando y amenazando implacablemente a [su] cliente con cientos de mensajes no solicitados y no deseados”.

Renner, que sobrevivió a un accidente casi mortal con una quitanieves en enero de 2023, ha sido acusado anteriormente de comportamiento abusivo por su exesposa, Sonni Pacheco, con la que estuvo casado entre 2014 y 2015.

Tras su divorcio, Pacheco pidió la custodia exclusiva de su hija, Ava, acusando a Renner de ser un “padre inadecuado”. Le acusó de consumir drogas y tenerlas al alcance de su hija, y de amenazar con matar a Pacheco y suicidarse.

Renner negó vehementemente las acusaciones en una entrevista concedida en julio a The Guardian, en donde las calificó de “clickbait”. Renner y Pacheco comparten la custodia de su hija, que ahora tiene 12 años.