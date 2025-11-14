Mensajes de texto de Justin Baldoni detallan presunta confrontación con un “enfadado” Ryan Reynolds

El actor y director Justin Baldoni ha relatado un supuesto enfrentamiento con Ryan Reynolds, en el que afirma que fue “emboscado” y reprendido por la estrella de Deadpool por su disputa con Blake Lively.

Los nuevos textos publicados afirman que Baldoni quedó “emocionalmente paralizado” tras el encuentro con Reynolds, quien estaba defendiendo a su esposa, Lively, por cuestiones relacionadas con la película Romper el círculo, que Baldoni dirigió y protagonizó.

La supuesta reunión fue detallada a través de mensajes de texto que envió Baldoni al actor Rainn Wilson, recogidos en documentos judiciales obtenidos por la revista People. Los textos enviados el 5 de enero de 2024 aseguran que, mientras hablaban en la casa neoyorquina de Reynolds y Lively, el primero regañó a Baldoni y le habló como si fuera un niño de cinco años.

También alegó que Reynolds había dicho “esencialmente” que Baldoni no era quien decía ser, y había leído una lista de acusaciones contra Baldoni “sacadas completamente de contexto”.

En los mensajes se lee: “Es difícil recordar que mucho de lo que creen sobre mí es falso, porque están muy convencidos de que es real”.

“Estaba emocionalmente paralizado, algo que no había experimentado en años”, añade.

Baldoni continuó en los mensajes: “Me sentí conflictuado, porque lo que quería decir y hacer era correr y cancelar toda esta película, porque sentía que esto era muy injusto. Y sin embargo, el único camino a seguir era reconocer los sentimientos de Blake y los de Ryan, disculparme y aguantar la ira de un marido enfadado”.

Los mensajes de texto de Justin Baldoni revelan supuestos detalles del encuentro con Ryan Reynolds

Dijo que le había costado disculparse en el momento, escribiendo: “Recé y recé por las palabras y no llegaron, así que me sentí abandonado por Dios en ese momento —aunque sé que no fue eso lo que pasó”.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Baldoni y Reynolds en busca de comentarios.

Después de que Romper el círculo se estrenara en agosto de 2024, Lively, que también protagonizó el drama romántico, presentó una demanda alegando que Baldoni la había acosado sexualmente, y que su comportamiento que le había causado “angustia emocional severa”.

También lo señaló como el responsable de una campaña de desprestigio en su contra, supuestamente orquestada por su equipo de relaciones públicas, que incluyó ataques por parte de fanáticos.

Baldoni presentó una contrademanda por difamación de 400 millones de dólares días más tarde, a principios de 2025, pero esta terminó formalmente a principios de este mes después de que el actor no presentara una demanda enmendada como ordenó un juez.

Ryan Reynolds se habría enfrentado a Justin Baldoni por las acusaciones de Blake Lively

En junio, el juez Lewis Liman había desestimado el caso al considerar que las acusaciones de acoso sexual hechas por Lively estaban legalmente protegidas.

No obstante, le dio a Baldoni hasta finales de octubre para presentar una demanda corregida. El plazo expiró sin que el actor y director respondiera. La demanda de Lively sigue activa, pero Baldoni ha negado las afirmaciones; asimismo, el jueves 13 de noviembre, solicitó que se desestimaran las acusaciones.

