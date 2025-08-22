Gary Oldman revela por qué rechazó el papel que hizo famoso a Johnny Depp

Gary Oldman ofreció una breve explicación sobre por qué rechazó el papel principal en el clásico de culto El joven manos de tijera, dirigido por Tim Burton.

La estrella de Harry Potter, de 67 años, había sido considerada para interpretar al androide humano inacabado, un personaje que finalmente convertiría a Johnny Depp en una estrella.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Oldman recordó: “Bueno, eso fue hace algunos años. Debe haber sido a finales de los 80. Estaba en la lista de Tim Burton para el papel de Edward en El joven manos de tijera. Era una lista corta”.

“Mi agente pensaba que tenía muchas posibilidades de conseguir el papel. Me dijeron: ‘Lee el guion’. Me lo enviaron y, básicamente, respondí: ‘No lo entiendo’”.

En defensa de Tim Burton, el actor británico señaló que, en aquel momento, el ahora aclamado director aún no se había consolidado como el cineasta gótico y visionario que el público conoce hoy.

open image in gallery Gary Oldman (izquierda) fue considerado para el papel de Edward en ‘El joven manos de tijera’, el clásico de Tim Burton de 1990, que finalmente protagonizó Johnny Depp ( Getty )

“Leí ese guion raro y excéntrico, y no lo entendí”, dijo Oldman. “La señora que vendía Avon y el chico con manos de tijera… no me hacía sentido. Le dije a mi agente: ‘Simplemente no lo entiendo. No es lo mío’”.

“Así que no me reuní con Tim Burton,” agregó. “Después se estrenó El joven manos de tijera y fui al cine a verla. Con esa toma inicial —todas esas casas de colores brillantes, y luego la cámara sube hacia esa especie de castillo en la colina—, a los dos minutos pensé: ‘¡Ahora lo entiendo!’”.

open image in gallery Johnny Depp, por supuesto, consiguió el papel de Edward en ‘El joven manos de tijera’ ( Fox )

El joven manos de tijera, estrenada en 1990, lanzó a Johnny Depp a la fama con su interpretación de un ser artificial incompleto, con tijeras en lugar de manos. La película también contó con las actuaciones de Winona Ryder, Dianne Wiest y Alan Arkin.

Anteriormente, Depp reveló que Tom Cruise estuvo cerca de quedarse con el papel.

La aclamada fantasía romántica marcó el cuarto largometraje de Tim Burton y fue el inicio de una larga colaboración con Johnny Depp.

El actor de Piratas del Caribe, de 62 años, quien en los últimos años ha estado trabajando para reconstruir su imagen tras el mediático juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard en 2022, protagonizó un total de ocho películas dirigidas por Tim Burton.

Tras su papel revelación en El joven manos de tijera, Depp lideró el reparto en: Ed Wood (1994), La leyenda del jinete sin cabeza (1999), Charlie y la fábrica de chocolate (2005), El cadáver de la novia (2005), Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet (2007), Alicia en el país de las maravillas (2010) y Sombras tenebrosas (2012).

Respecto a si los fans pueden esperar ver nuevamente a Depp en un futuro proyecto suyo, Tim Burton declaró a Indiewire en diciembre pasado: “Bueno, estoy seguro de que sí”.

El director agregó: “Nunca pienso: ‘Voy a usar a tal o cual actor’. Por lo general, todo depende del proyecto en el que esté trabajando”.

Traducción de Leticia Zampedri