Actriz de ‘Romper el círculo’ acusa a Justin Baldoni de acoso por una citación relacionada con la demanda de Blake Lively

La actriz de Romper el círculo, Isabela Ferrer, ha acusado a su director y coprotagonista Justin Baldoni de acosarla mediante citaciones judiciales que le exigían entregar materiales relacionados con su disputa legal contra Blake Lively.

Ferrer, de 24 años, quien interpretó a la versión joven de Lily Bloom —el personaje de Lively— en el drama romántico de 2024, fue citada inicialmente por Lively para responder a las acusaciones planteadas en la demanda original de Baldoni.

Más tarde, Baldoni también la citó para obtener información. Sin embargo, al no poder contactarla, solicitó autorización judicial para notificarla de otra forma, argumentando que Ferrer no podía ser localizada y no respondía.

Posteriormente, Ferrer presentó una contrarréplica a la moción, en la que acusa a Baldoni de intentar “manipularla, amenazarla, controlarla y actuar de manera inapropiada” mediante el uso de citaciones judiciales.

En el documento, al que accedió The Independent, Ferrer solicita que se rechace la moción y afirma que Baldoni la presentó de forma anticipada, sin intentar localizar previamente su domicilio o dirección laboral.

open image in gallery Isabela Ferrer (izquierda) interpreta a la versión joven de Lily, el personaje de Blake Lively, en la adaptación cinematográfica de ‘Romper el círculo’, dirigida por Justin Baldoni ( Getty )

“La moción representa, lamentablemente, el episodio más reciente dentro de un patrón más amplio de comportamiento intimidante por parte de Baldoni hacia la Srta. Ferrer”, indica el documento. “Si bien la Srta. Ferrer cumplirá con todas sus obligaciones legales derivadas de una citación, notificación o mandato judicial, no permitirá ser intimidada ni extorsionada por ninguna de las partes para participar en el proceso por otras vías”.

En el escrito también se señala que, tras haber cumplido con la citación de Lively y entregado las comunicaciones pertinentes sobre Romper el círculo, el equipo legal de Baldoni emitió otra citación con la que intentó ejercer control indebido sobre ella, a pesar de que, según la defensa de Ferrer, dicha citación se superpone en gran medida con la de Lively.

open image in gallery Blake Lively e Isabela Ferrer juntas en una proyección de ‘Romper el círculo’ ( Gareth Cattermole/Getty Images )

“Baldoni no intentó adaptar la citación para solicitar materiales nuevos o distintos, lo que demuestra que su verdadero propósito —tanto con la citación como con la moción pendiente— es acosar a la Srta. Ferrer”.

The Independent se ha puesto en contacto con el abogado de Baldoni en busca de comentarios.

Baldoni y Lively están involucrados en varios procesos legales relacionados con la denuncia de ella, quien afirma haber sido acosada sexualmente por el director durante el rodaje de Romper el círculo, y la contrademanda de Baldoni, quien sostiene que Lively y su esposo, Ryan Reynolds, intentaron destruir su carrera.

Baldoni demandó por difamación a Lively, Reynolds, su publicista y al diario The New York Times. En la demanda, alegó que intentaron destruir su carrera mediante acusaciones falsas. Sin embargo, en junio un juez desestimó ambas demandas, al considerar que las acusaciones de acoso sexual hechas por Lively están legalmente protegidas.

La fecha del juicio se fijó para marzo de 2026.

Traducción de Leticia Zampedri