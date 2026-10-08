Glen Powell explicó por qué prefiere mantenerse al margen de los debates políticos y aseguró que este tipo de conversaciones ya no son tan “saludables como antes”.

El actor de 37 años se convirtió en uno de los protagonistas más solicitados de Hollywood en los últimos años. Su destacada participación en Top Gun: Maverick (2022) impulsó su carrera y le abrió las puertas a papeles protagónicos en películas como Cómplices del engaño (2023), Tornados (2024), El sobreviviente (2025) y Jugada maestra (2026). Sin embargo, pese a su creciente popularidad, evitó pronunciarse sobre cuestiones políticas.

En una reciente entrevista con Esquire, Powell recordó que creció en un hogar donde no se hablaba de política ni de actualidad durante las comidas. “Gracias a Dios”, comentó.

“Con el tiempo, me di cuenta de que la política divide a las personas. Para mí, cuando alguien intenta imponer su punto de vista, la conversación saca lo peor de cada uno”, reflexionó. “No me gusta ese tipo de debate. Ya no es tan saludable como antes”.

open image in gallery Glen Powell protagonizó la película ‘Jugada maestra’, estrenada a principios de este año ( A24 )

Powell considera que involucrarse en política “no es una opción por ahora”, aunque respeta a quienes deciden hacerlo. “Admiro a las personas que se involucran en estos temas y defienden aquello en lo que creen. Si la política fuera lo mío, hablaría de ella. Pero siento que mi vocación está en otro lugar”, explicó.

El actor ya había salido en defensa de Sydney Sweeney, su compañera de reparto en Con todos menos contigo, quien recibió críticas por lo que algunos interpretaron como una promoción de posturas conservadoras.

El año pasado, Sweeney quedó en el centro de una polémica por una campaña publicitaria de American Eagle titulada “Sydney Sweeney tiene unos jeans estupendos”. Los anuncios, en los que la protagonista de Euphoria lucía prendas de mezclilla de la marca, provocaron una ola de críticas debido al juego de palabras en inglés entre jeans (pantalones de mezclilla) y genes. Algunos interpretaron el mensaje como una alusión a ideas racistas vinculadas con la eugenesia.

open image in gallery Glen Powell afirmó que cree que “la política divide a las personas” ( Getty )

Tras la polémica, Powell declaró a The Guardian que “la gente sabe que todo esto es una tontería”.

En lo que pareció una alusión a la controversia y a la repercusión que tuvo en los medios, agregó: “Vivimos en una época en la que las empresas están cambiando y ven amenazada su propia supervivencia, así que a veces están desesperadas por conseguir que cualquier cosa funcione. No importa si es verdad o mentira, ni a quién perjudique. Ya nadie se hace responsable de nada”.

Cuando le preguntaron si prefería mantenerse al margen del debate público para evitar distracciones en su carrera, Powell respondió: “No puedes meterte en eso. No tiene nada que ver contigo, sino con los ingresos publicitarios. Y no hay manera de corregirlo. Si algo es falso, intentar aclararlo no sirve para poner las cosas en su lugar, sino que solo alimenta a la bestia”.

“Por eso prefiero no decir nada y dejar que las cosas sigan su curso. No alimento a la bestia ni intento combatirla. Me di cuenta de que las personas inteligentes de Hollywood no se involucran en batallas que no tienen nada que ver con ellas”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri