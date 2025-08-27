Orlando Bloom comparte su opinión sobre el regreso de Johnny Depp a ‘Piratas del Caribe’

Orlando Bloom considera que la única forma de que la nueva película de Piratas del Caribe funcione es “reunir a todos”, incluido Johnny Depp.

Actualmente, se está escribiendo la sexta entrega de la franquicia, con el regreso de Depp en conversaciones, pese a que en el pasado declaró que “nada en este mundo” lo haría retomar su papel nominado al Óscar como el Capitán Jack Sparrow.

Bloom, quien interpretó al joven aventurero Will Turner, cree que Depp es indispensable para que la cinta sea un éxito, y también pidió el regreso de Keira Knightley, ya que, según dijo, “es la manera” de asegurar el triunfo de la saga.

“Al final, todo depende del guion, ¿no? Todo está en la página y estoy seguro de que existe una manera de crear algo sólido”, declaró el actor a Entertainment Weekly.

“En lo personal, me encantaría que volvieran todos. Creo que la fórmula para que funcione es reunir al elenco original, siempre y cuando puedan y quieran regresar”.

El productor Jerry Bruckheimer señaló que cree que Johnny Depp aceptará participar en la nueva película “si le gusta cómo está escrito el papel”.

Sin embargo, Depp se alejó de las especulaciones sobre su regreso a la franquicia durante el proceso legal con su exesposa Amber Heard en 2022.

Depp, quien protagonizó cinco películas de Piratas del Caribe entre 2003 y 2017, fue cuestionado por la abogada de Heard: “Si Disney viniera a ofrecerle 300 millones de dólares y un millón de alpacas, ¿nada en este mundo lo convencería de volver a trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe?”.

“Así es”, respondió Depp.

open image in gallery Johnny Depp y Orlando Bloom en ‘Piratas del Caribe’ ( Disney )

Depp presentó una demanda por difamación contra Heard en un tribunal de Virginia, en la que alegaba que ella insinuó de manera falsa que él había sido abusivo en un artículo de opinión publicado en The Washington Post en 2018, titulado: “Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

El jurado finalmente falló a favor de Depp, aunque también dio la razón a la contrademanda de Heard, en la que ella afirmaba que el abogado de Depp la había difamado al describir sus acusaciones de abuso como un “engaño”.

Por otra parte, Bruckheimer declaró a The Times que le “encantaría” que Depp regresara a la saga, ya que lo considera “un amigo y un actor extraordinario”.

“Es una lástima que la vida personal se mezcle con todo lo que hacemos”, agregó. Tras el juicio, Depp actuó en el drama histórico Jeanne du Barry, bajo la dirección de la cineasta francesa Maïwenn, y ahora forma parte del rodaje del thriller de acción Day Drinker, junto a Penélope Cruz.

En un momento se consideró a Margot Robbie como protagonista de una nueva entrega de Piratas del Caribe, pero Bruckheimer canceló el proyecto y optó por un nuevo guion con un elenco “más coral”.

open image in gallery Johnny Depp podría regresar como Jack Sparrow en la nueva entrega de ‘Piratas del Caribe’ ( Disney )

En diciembre de 2024, Keira Knightley, quien interpretó a Elizabeth Swann, declaró que no todo había sido diversión en el rodaje de las películas originales y afirmó que esas cintas habían sido al mismo tiempo una experiencia que la “construyó y la destruyó”.

“Me consideraban poca cosa por esas películas, pero gracias a su éxito tuve la oportunidad de hacer cintas que me llevaron a obtener nominaciones al Óscar”, dijo la estrella de Orgullo y prejuicio y Expiación a The Times.

Traducción de Leticia Zampedri