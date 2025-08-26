Helen Mirren se siente “insultada” por los comentarios “condescendientes” de los jóvenes

Helen Mirren cuestionó a los jóvenes que, según ella, resultan “insultantes” al tratarla con condescendencia debido a su edad.

La actriz británica, que cumplió 80 años en julio, confesó que le resulta “muy molesto” que la traten de “tierna” solo por su edad.

La protagonista de Principal sospechoso comentó que suele recibir esas expresiones mientras pasea con su esposo, el director Taylor Hackford, quien también tiene 80 años.

“Lo más difícil es la condescendencia, me molesta muchísimo”, dijo la estrella de The Thursday Murder Club en una entrevista con

“Si mi esposo y yo vamos de la mano, alguien dice: ‘Qué tierno’. Y yo pienso: con todo respeto, ‘váyanse al diablo’”.

La actriz agregó: “Hay algo muy condescendiente en la actitud de algunas personas, y creo que piensan que están siendo amables y generosos. Pero no lo son. Están siendo insultantes”.

Mirren también aclaró que no tiene “miedo a envejecer”, ya que con el paso de los años comprendió que su forma de pensar ha evolucionado.

“Ocurre algo increíble. Cuando tienes 18 años, la idea de llegar a los 35 parece terrible. Y luego cumples 35 y descubres que, en realidad, es mucho mejor que tener 18. Y cuando estás en los 35, piensas en los 55 como algo lejano.

Pero llegas a los 55 y te das cuenta de que hay cosas maravillosas en esa etapa. Tu vida avanza: pierdes algunas cosas, pero ganas otras. Ese ha sido, sin duda, mi caso”.

Mirren, ganadora del Oscar por la película La reina (2006), está casada desde 1997 con el director Taylor Hackford (Reto al destino).

La pareja no tuvo hijos, y Mirren declaró en su momento a The Sunday Times: “Nunca he tenido un instante de arrepentimiento por no haber tenido hijos”.

H Hackford tuvo un hijo, Rio, de su matrimonio con Georgia Lowres. Rio falleció en abril de 2022, a los 51 años, a causa de un melanoma uveal, un tipo poco común de cáncer.

Actualmente, Mirren participa en la película The Thursday Murder Club, la adaptación de Netflix del exitoso libro de Richard Osman, en la que comparte créditos con Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.

En una crítica de dos estrellas, Clarisse Loughrey, de The Independent, describió la cinta de misterio como “débil” y escribió: “Cada pista se expone de manera evidente y sin misterio alguno; incluso, en un momento, aparece escrita en un Post-it y se muestra directamente al espectador”.

En contraste, Helen Mirren aseguró que pasó un gran momento durante el rodaje, aunque admitió que esa experiencia a veces la deja con dudas sobre el resultado final: “Con frecuencia, el disfrute de filmar termina por opacar la calidad de la película”.

No obstante, añadió: “Confío en que este no sea el caso”.

The Thursday Murder Club llegará a Netflix el 28 de agosto, después de su estreno limitado en cines.

