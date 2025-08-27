El gran éxito de Netflix, la película de animación Las guerreras K-pop, se ha convertido en el largometraje más visto de la historia de Netflix, con 236 millones de vistas totales.

Codirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, sigue al popular grupo de chicas de K-pop HUNTR/X, quienes llevan una doble vida como cazadoras que luchan contra una banda de chicos rival, los Saja Boys, quienes resultan ser demonios.

El musical de acción ha desbancado del número uno de Netflix a la comedia policíaca Alerta Roja, que hasta ahora era el filme más visto de la plataforma de streaming con algo menos de 231 millones de visionados.

Le acompañan en los cinco primeros puestos el thriller de Taron Egerton Equipaje de Mano, con 172 millones de vistas; el éxito de Leonardo DiCaprio No miren arriba, con 171 millones de vistas; y la película de aventuras y viajes en el tiempo de Ryan Reynolds El proyecto Adam, de 2022, con 157 millones de vistas.

Esto ocurre después de que las canciones de HUNTR/X hicieran historia a principios de este mes en Billboard, al convertirse el trío de cantantes —compuesto por EJAE, Audrey Nuna y REI AMI en los papeles de Rumi, Mira y Zoey— en el primer trío femenino en encabezar las listas desde Destiny's Child.

También son el primer grupo femenino asociado al K-pop que alcanza el primer puesto del Hot 100 con su tema principal 'Golden'.

Netflix estrenó a principios de mes una versión para cantar de Las guerreras K-pop tras el rotundo éxito de proyecciones cinematográficas similares.

En una aparición sorpresa durante el preestreno de una de estas proyecciones, EJAE dijo que la reacción a la película y a sus canciones había sido “increíble”.

“No tengo palabras”, dijo a los asistentes, y añadió: “Todo esto ha sido una locura. He llorado mucho”.

Las guerreras K-pop ha batido récords desde su estreno. En junio, recibió la mayor puntuación combinada de crítica y público jamás obtenida por una producción original en Rotten Tomatoes.

Kang reveló en una entrevista con Forbes que los Saja Boys estaban inspirados en grupos de K-pop de éxito, como BTS, Stray Kids y BIGBANG, mientras que HUNTR/X hacía referencia a grupos de chicas como Blackpink y Twice.

Citando el concierto virtual de BTS en 2020 durante la pandemia de covid-19 como otra inspiración clave, dijo que esa actuación había demostrado cómo la música podía unir a la gente y trascender las fronteras culturales —uno de los temas centrales de la película.

Traducción de Sara Pignatiello