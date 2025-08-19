‘Alien: Earth’ es una cruda advertencia contra la desaparición de la humanidad

Ursula K. Le Guin escribió: “Toda ficción es metáfora. La ciencia ficción es metáfora”. La escritora, famosa sobre todo por su serie de novelas de fantasía Terramar, plasmó en su obra —desde los años sesenta hasta su muerte en 2018— temas como el movimiento por los derechos civiles, la segunda ola del feminismo y el auge del ecologismo. “Lo que la distingue de las antiguas formas de ficción parece ser su uso de nuevas metáforas, extraídas de ciertos grandes dominantes de nuestra vida contemporánea”. Ahora que vivimos la mayor aceleración tecnológica desde la llegada de la automatización, la ciencia ficción tiene de nuevo la misión de indagar y provocar. Es un papel que Alien: Planeta Tierra (o Alien: Earth en inglés), la primera entrega televisiva de la franquicia Alien, se toma muy en serio.

Una nave espacial llena de especímenes alienígenas se estrella misteriosamente en la Tierra y aterriza de manera abrupta en la ciudad ficticia de Nueva Siam. A bordo, criaturas depredadoras acechan por los pasillos mal iluminados, y ofrecen a la corporación Prodigy ―una sombría megaempresa tecnológica multimillonaria, liderada por el precoz CEO Boy Kavalier (Samuel Blenkin)― la oportunidad de probar sus nuevos “híbridos”. No se trata de cyborgs (humanos mejorados) o synths (robots humanoides), sino de una nueva especie: conciencia humana en un cuerpo sintético perfecto. “Somos algo diferente”, informa al público Wendy (Sydney Chandler), una niña de 12 años que controla, al más puro estilo hollywoodense, el cuerpo de una atractiva adulta. “Algo especial”. Incluso mientras los alienígenas, con sus enormes dientes y babeantes fauces, causan estragos en la nave espacial, no hay nada más escalofriante en Alien: Planeta Tierra que estas cuestiones de actualidad sobre la naturaleza del ser.

La ciencia ficción lleva mucho tiempo siendo un recurso para el comentario social. Metrópolis, la obra maestra expresionista de Fritz Lang de 1927, por ejemplo, es una advertencia sobre la industrialización desenfrenada, un conflictivo tema político de los años veinte. En 1968, Stanley Kubrick estrenó 2001: Odisea del espacio en pleno auge de la “carrera espacial”. Un año antes de que el hombre llegara a la Luna, la película presentó un argumento filosófico sobre la exploración de otros planetas y la tensión entre progreso y misticismo. Una y otra vez, el género ha expresado las preocupaciones de su época: Matrix (sistemas de información de control), Terminator (la capacidad del hombre para dominar la tecnología), RoboCop (autoritarismo político), Niños del hombre (nativismo en un mundo cambiante), etcétera.

Alien: Planeta Tierra no es en absoluto la primera obra que aborda la cuestión de qué constituye ser humano. “He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar”, revela Roy Batty, el replicante interpretado por Rutger Hauer, en el clímax de Blade Runner. “Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”. Este monólogo, uno de los más famosos de la historia del cine, está plagado de matices. Los recuerdos reales de Roy —vistos a través de ojos sintéticos— dejaron su huella en los espectadores (recuerdos sintéticos vistos con ojos reales), quienes se enfrentan a la más retorcida de las preguntas: ¿qué dejamos atrás tras esta breve y mortal existencia?

Desde que la franquicia Alien se reinició en 2012 con Prometeo, la saga se ha interesado cada vez más por las cuestiones existenciales en torno a la vida artificial. Refleja la sensación de que toda la ciencia (y, por tanto, toda la ciencia ficción) se encamina hacia la creación de una vida artificial indistinguible de su contraparte natural. El David 8 de Michael Fassbender —el antagonista tanto de Prometeo como de su secuela de 2017 Alien: Covenant— es un androide sensible que se rebela contra la humanidad. Al juzgar a su creador, demuestra un rencor que nos resulta bastante familiar. “Era humano”, opina David. “Totalmente indigno de su creación”.

En los 13 años transcurridos desde Prometeo, la búsqueda científica de una inteligencia artificial capaz se ha acelerado de manera considerable. La “carrera por la inmortalidad” que plantea Alien: Planeta Tierra está ocurriendo ahora mismo, 95 años antes de los eventos narrados. OpenAI, Meta y Google son equivalentes de las megacorporaciones que, en el universo Alien, juegan con la naturaleza singular de la existencia. “Acabamos con la muerte”, dice la compasiva científica interpretada por Essie Davis a su jefe. “Ahora tenemos que mejorar su calidad de vida”. La frase condensa una de las preocupaciones centrales del movimiento de la IA: que el progreso se traducirá en vidas más largas, computadoras más rápidas y creatividad instantánea, pero que la vida misma resultará perjudicada, irreparablemente, en el proceso.

La levedad del ser: Sydney Chandler como una humana sintética en ‘Alien: Planeta Tierra’ ( FX )

O bien, citando a otro ícono de la ciencia ficción, el doctor Ian Malcolm (interpretado por Jeff Goldblum) en Jurassic Park, los científicos “se preocuparon tanto en si podían hacerlo que no pensaron en si debían hacerlo”. Después de todo, hay una razón por la que el cine y la televisión son tan buenas vías de escape para nuestras ansiedades sociales. Algo tiene que salir mal. Si Jurassic Park hubiera controlado mejor a sus dinosaurios (¿quizá centrándose en los herbívoros en lugar de en los rapaces carnívoros?), habría sido una atracción turística mucho más exitosa, pero una película mucho menos emocionante. La franquicia Alien llega con ciertas promesas: la vida extraterrestre violenta se desatará, y las formas de vida restantes, tanto vivas como robóticas, se enfrentarán entre sí. Al fin y al cabo, así es el género del terror; tiene que ser un poco alarmista.

Pero en Alien: Planeta Tierra, estas preocupaciones son más intensas que nunca. E incluso si ahora miramos de nuevo a David 8, sorprende lo mucho que su rostro pálido y de ojos inexpresivos se parece al de Bryan Johnson, el empresario estadounidense adorado por los medios por su régimen contra el envejecimiento. “La mayoría de la gente asume que la muerte es inevitable”, declaró a la revista Time. Sus experimentos “replantean lo que significa ser humano”. Es una frase que podría haber salido directamente de la boca de Boy Kavalier. Nuestros frágiles cuerpos terrenales, nuestras mentes imperfectas; es el cometido de la ciencia replicar, mejorar y sustituir estas vetustas herramientas. Y es el rol de la ciencia ficción lanzar su propia alerta.

“¿No sería agradable?”, le dice Morrow (Babou Ceesay), el oficial cyborg de la nave estrellada USCSS Maginot, a sus perseguidores. “Ser pura máquina, en lugar de las peores partes de un hombre”. Pero ¿sería bueno, o solo fácil? Un mundo de vehículos autónomos, máquinas expendedoras, chatbots y parlantes inteligentes podrían simplificarnos la vida, pero es una línea muy delgada. Alien: Planeta Tierra da la señal de alarma contra la desaparición y mercantilización de la propia humanidad en el próximo siglo. Es una cruda advertencia de que estamos en el precipicio y aprovecha las herramientas del género que, a lo largo de los años, han expuesto una y otra vez nuestros miedos existenciales.

‘Alien: Planeta Tierra’ está disponible en Disney+ para Latinoamérica y en Hulu en EE. UU.

Traducción de Martina Telo