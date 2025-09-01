Once parejas de actores que se enamoraron en el rodaje de una película

Imagínatelo: estás en el lugar más romántico del mundo, recitando las frases más románticas a alguien cuya personalidad ha sido confeccionada para ser lo más atractiva posible. No es de extrañar que las estrellas de cine se enamoren en el plató. ¿Dos personas —que, por cierto, ya han aprobado un test de química— pasando tanto tiempo juntas? Es natural que ocurra.

Pero mientras que las chispas saltan esporádicamente (los romances publicitarios perfectos se ven todos los días), las conexiones reales son más difícil de conseguir. A continuación, 11 parejas cuyos coqueteos en la pantalla acabaron en matrimonio en la vida real.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Una historia de amor (sin final feliz) que ha durado 20 años: Ben Affleck y Jennifer Lopez se casaron en 2022, pero se divorciaron este año. Cualquiera que viviera a principios de los años 2000 recordará el frenesí sensacionalista que rodeó a “Bennifer” cuando fueron vistos besándose por primera vez en 2002. Su historia es irresistiblemente estelar: estrella del pop casada conoce a chico de oro de Hollywood en un plató de cine es prácticamente una película en sí misma. No importa que la película en cuestión fuera el fracaso de taquilla Gigli.

Su segunda película juntos (otra comedia romántica: Jersey Girl, de 2004) fue algo mejor, pero no mucho. En las décadas transcurridas desde entonces, la pareja pasó por rumores de infidelidad, un compromiso roto y, finalmente, un esperado reencuentro en 2021. Ahora, al parecer, vuelven a divorciarse.

Jennifer Connelly y Paul Bettany

Dado su estatus en la lista A, es sorprendente —¿e impresionante?— el secretismo con el que Jennifer Connelly y Paul Bettany mantienen su relación. La pareja transatlántica (Connelly es de Nueva York; Bettany, de Londres) lleva casada más de 20 años. Se conocieron en el rodaje de Una mente brillante (2001), película por la que Connelly ganó un Oscar. Aunque interpretó a la esposa del personaje de Russell Crowe, fue Bettany quien despertó su interés. Sin embargo, la pareja no inició un romance hasta un año después, cuando se reencontraron en los premios Bafta de 2002 y comenzaron su relación.

Bettany ha hablado abiertamente de su atracción inmediata por su ahora esposa, admitiendo que se enamoró de la estrella de cine tras verla en Laberinto, de David Bowie. En 2003 se casaron y volvieron a trabajar juntos en dos ocasiones: en 2009, en la historia de Charles Darwin Creation, y en 2015, cuando Bettany dio a Connelly el papel de su debut como director en Shelter. La pareja, que vive en Brooklyn, tiene dos hijos y una hija.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Enamorarse en el plató de una adaptación de Nicholas Sparks es prácticamente un hecho, y la habilidad del autor para el romance triste ciertamente tuvo ese efecto en Miley Cyrus y Liam Hemsworth. La pareja se conoció en 2009 en el rodaje de La última canción, en la que interpretaban a unos adolescentes que se enamoran durante un verano en un tranquilo pueblo de playa. La verdad no estaba muy lejos. El mismo mes del estreno de la película, la pareja confirmó su relación. A partir de ese momento, mantuvieron un romance intermitente, se comprometieron en 2012 y rompieron un año después.

En 2016, sin embargo, reavivaron la llama y confirmaron que, de hecho, no solo volvían a estar juntos, sino que se comprometían de nuevo. En diciembre de 2018, la pareja contrajo matrimonio. El propio Nicholas Sparks se sumó a los buenos deseos en Twitter. Un año más tarde, sin embargo, la pareja anunció en declaraciones separadas que estaban separados, con Hemsworth solicitando el divorcio en agosto de 2019. Lamentablemente, no todos los romances pueden acabar como una novela de Nicholas Sparks.

Blake Lively y Ryan Reynolds

Blake Lively y Ryan Reynolds son posiblemente la pareja de Hollywood por excelencia, así que cuesta creer que sus orígenes se encuentren en el rodaje de una película tan terrible como Linterna Verde. La adaptación de DC Comics fue protagonizada por Reynolds como el héroe titular, y Lively como su interés amoroso, Carol Ferris.

Aunque Reynolds ha admitido arrepentirse de su papel en la película, reprobado por la crítica, el filme le permitió conocer a su futura esposa. No salieron inmediatamente, ya que Lively estaba saliendo con su compañero de reparto en Gossip Girl, Penn Badgley, y Reynolds estaba casado con Scarlett Johansson. Pero un año, una ruptura y un divorcio después, Reynolds y Lively estaban juntos. En 2012 se casaron y desde entonces se han convertido en un dúo habitual en alfombras rojas e Instagram Lives. La pareja comparte tres hijas.

Samira Wiley y Lauren Morelli

Aunque Samira Wiley y Lauren Morelli no fueron protagonistas, la pareja se enamoró en el rodaje de la serie Orange is the New Black (OITNB), en la que Wiley interpretaba a Poussey Washington y Morelli era la guionista principal. En ese momento, Morelli estaba casada con el productor y guionista Stephen Basilone, pero en una entrevista de 2016 dijo que inmediatamente "se enamoró" de Wiley después de ver su cinta de audición para la serie. Fue en el plató de OITNB donde Morelli se dio cuenta de que era gay. En un ensayo de 2014, recordaba que Wiley —que entonces era su amiga— la ayudó a procesar sus sentimientos sobre su sexualidad. La pareja se casó en Palm Springs, California, EE. UU., en 2017 y anunció el nacimiento de su primer hijo en común en 2021.

Ashton Kutcher y Mila Kunis

Mila Kunis solo tenía 14 años cuando conoció a Ashton Kutcher en el plató de El Show de los 70, donde interpretaban a Jackie y Kelso. Fue en el plató de la comedia donde Kunis tuvo su primer beso en una escena con Kutcher, quien por aquel entonces no lo sabía.

"Me alegro mucho de no haberlo sabido o me habría puesto muy nervioso", declaró a People en 2001. Tras el final de la serie en 2006, los dos actores tomaron caminos separados. Kutcher se casó con Demi Moore, mientras que Kunis salió con la estrella de Solo en casa, Macaulay Culkin, durante nueve años, entre 2002 y 2011.

Sin embargo, volvieron a conectar en 2012 en la entrega de los Globos de Oro y empezaron a salir. Unos meses después de que el divorcio de Kutcher y Moore finalizara en 2013, Kutcher le propuso matrimonio y Kunis dijo que sí. Meses después, Kunis reveló que estaba embarazada durante una aparición como invitada en el programa Ellen. Ambos se casaron en 2015 en una ceremonia privada el 4 de julio.

Daniel Craig y Rachel Weisz

Otra pareja de Hollywood que pasa desapercibida para la prensa sensacionalista es la formada por Daniel Craig y Rachel Weisz. Aunque se dice que se conocieron en la universidad, no empezaron a salir hasta que protagonizaron juntos la película de suspenso Dream House en 2011. A pesar de las reservas de Weisz sobre el matrimonio, solo pasaron seis meses antes de que se casaran en una ceremonia íntima en Nueva York.

“Nunca pensé que me casaría”, dijo Weisz a The Evening Standard en 2018. Continuó: “No era una ambición mía. Era todo lo contrario. No me identificaba con las comedias románticas, y el matrimonio parece ser su objetivo. Pero luego ocurrió, felizmente, en un momento más maduro”. La pareja comparte una hija, y tanto Weisz como Craig tienen hijos de relaciones previas.

Jada Pinkett-Smith y Will Smith

Mientras que muchos de los nombres de esta lista son notoriamente reservados sobre sus relaciones, Jada Pinkett-Smith y Will Smith han sido, al menos en los últimos años, extremadamente sinceros sobre la suya. Hasta la fecha, la pareja nunca ha actuado frente a frente, pero se conocieron en el plató de la comedia de Smith El príncipe del rap en Bel-Air. Pinkett-Smith no tuvo éxito en su audición para un papel como novia del personaje de Smith, pero años más tarde la pareja se casó en la vida real.

Claire Danes y Hugh Dancy

Claire Danes lleva adornando nuestras pantallas desde que tenía 15 años, y protagonizó la serie clásica de culto El mundo de Ángela. Conoció a su enamorado en la vida real años después, en el rodaje de la película Pasión al atardecer (2007), en la que Danes actuaba junto a Hugh Dancy como protagonistas de un triángulo amoroso.

Afortunadamente, la vida real fue menos complicada y ambos se hicieron amigos rápidamente durante el rodaje en Rhode Island. “Hubo un día en el que estábamos montando en bicicleta junto al agua y era brillante e idílico, y simplemente tuve una tonta epifanía: me di cuenta de que realmente era feliz”, dijo Danes a Marie Claire en 2017. La pareja se casó en 2009 y tuvo su primer hijo en 2012. Su segundo hijo nació en 2018.

Anna Paquin y Stephen Moyer

Si ha existido alguna vez el escenario ideal para enamorarse, ese sería en el plató de la tórrida serie vampírica de HBO True Blood. La exitosa serie, protagonizada por Anna Paquin como camarera en un pueblecito y Moyer como vampiro centenario, se convirtió rápidamente en un éxito entre los fans de Crepúsculo que ya habían crecido. Igual de rápida fue la relación que floreció entre Paquin y Moyer, que empezaron a salir casi inmediatamente después de comenzar el rodaje en 2007. Dos años después, se comprometieron y se casaron en 2010. Fue literalmente amor a primera vista, según Moyer, quien contó cómo se enamoró de su futura esposa. "Al tercer o cuarto día —oh, esto va a sonar muy almibarado— ya sabía que quería pasar el resto de mi vida con ella. Fue en cuestión de segundos, realmente, y nos juntamos", dijo.

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr.

Fue el romance de los noventa, y décadas después sigue vigente. Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. se conocieron en 1997 en el rodaje de la película de terror para adolescentes Sé lo que hicieron el verano pasado. Sin embargo, no fue hasta tres años después cuando empezaron a salir. Una vez que se reencontraron, pisaron a fondo el acelerador. Se comprometieron en 2000 y se casaron en México un año después. Cuando, en 2002, protagonizaron juntos Scooby Doo, ambos estaban recién casados y pronto serían padres. Bueno, más o menos pronto. La pareja tuvo su primer hijo en 2009 y el segundo en 2012.

Alicia Vikander y Michael Fassbender

Estos dos están tan fuera de los focos que es fácil olvidar que están casados. La pareja comenzó a salir después de conocerse en el rodaje del drama de 2016 La luz entre los océanos, tras lo cual aparecieron juntos en la alfombra roja esporádicamente, pero sobre todo mantuvieron su relación en secreto. Los rumores de ruptura se dispararon en 2015, pero Vikander los desmintió cuando besó a Fassbender en la ceremonia de los Oscar de 2016, tras ganar el premio por su papel en La chica danesa.

Hasta que la propia Vikander no contó en Vogue que ella y Fassbender estaban casados, nadie se había enterado. Se casaron en secreto en una ceremonia en Ibiza en 2017, y dieron la bienvenida a su primer hijo en 2021.

Stephen Graham y Hannah Walters

No se conocieron durante un rodaje, pero los intérpretes británicos Stephen Graham y Hannah Walters han compartido pantalla en numerosas producciones desde que se casaron en 2008. La pareja se conoció y empezó a salir cuando estudiaban en el Rose Bruford College of Speech and Drama de Londres. Desde entonces, han mantenido una relación discreta. Recientemente, han protagonizado como marido y mujer la brillante serie dramática carcelaria de la BBC Time, e interpretaron a dos chefs en la increíblemente estresante película de 2021, Hierve.

