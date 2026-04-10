El gran obstáculo de ‘El drama’ es Zendaya

La primera regla de El drama es: no se habla de El drama.

Ese parece ser, al menos, el enfoque del equipo de marketing de la película, que ha mantenido un silencio casi total sobre su tan anunciado gran giro. Quienes ya han visto esta comedia breve y mordaz sobre los nervios previos a una boda que adquieren proporciones casi nucleares saben que, en realidad, no se trata de un giro, sino de la premisa central de la historia. Se revela muy pronto, cuando la futura novia Emma (Zendaya) confiesa, borracha, su secreto más vergonzoso a su prometido Charlie (Robert Pattinson). Desde ese momento, hablar de la película, o del personaje de Zendaya, sin revelar el spoiler resulta prácticamente imposible, así que mejor decirlo de una vez.

El secreto que Emma confiesa es oscuro, muy oscuro: cuenta que, a los 15 años, planeó cometer un tiroteo en su escuela e incluso llegó a llevar el rifle de su padre al instituto antes de cambiar de opinión en el último momento. Charlie y sus amigos quedan horrorizados, y el público también lo ha estado, ya que antes de su estreno, la película recibió fuertes críticas de activistas contra las armas.

La idea, creada por el guionista y director Kristoffer Borgli, funciona como un detonante narrativo eficaz y, de forma extraña, también como motor cómico, ya que el personaje de Pattinson, incapaz de procesar que quizá esté a punto de casarse con una aspirante a terrorista, pasa gran parte de la película atrapado en una espiral de ansiedad cada vez más absurda. Así, en esta boda, la luna de miel se arruina incluso antes de pronunciar los votos.

En realidad, El drama no es una película sobre tiroteos escolares. Sin embargo, la simple mención del tema termina dominando la conversación, sobre todo cuando se presenta como una bomba narrativa, lo que hace que la película cargue con una expectativa adicional: no solo entretener, sino también ofrecer algún tipo de comentario social significativo. Ahí es donde tropieza, en gran parte por la forma en que está construido el personaje de Zendaya.

Emma es, ante todo, un enigma: Charlie no logra entenderla y el espectador tampoco, lo cual parece ser parte del diseño del personaje. Aun así, los detalles de su pasado resultan desconcertantes. El acoso que, según se sugiere, la empujó a planear el ataque se limita a insultos y empujones, muy lejos del tipo de tormento psicológico que suele aparecer en casos reales de tiroteos escolares, mientras que su decisión de abandonar el plan y volverse contraria a las armas parece menos fruto de un arrepentimiento profundo que de un cambio de ánimo casi caprichoso.

open image in gallery Zendaya en ‘El drama’ ( A24 )

¿Ha cambiado ella hoy? ¿Es realmente distinta de la adolescente obsesionada con las armas que fue? Esas son las preguntas que deberían estar en el centro del dilema moral de Charlie. Sin embargo, Emma no ofrece respuestas y las dudas quedan suspendidas en el aire, mientras el personaje de Zendaya apenas parece cargado de remordimiento o de alguna patología profunda y persistente.

Tal vez eso sea, en sí mismo, parte de la sátira: la idea de que Estados Unidos se ha vuelto tan insensible a la violencia armada que incluso los tiroteos escolares forman parte de una rutina casi banal, algo que ya no requiere una maldad extraordinaria ni un fanatismo extremo. Aun así, en términos narrativos, el resultado es un vacío, porque Zendaya no interpreta tanto a un personaje como a un experimento mental.

Ninguno de los personajes de El drama es particularmente complejo, aunque la mayoría resulta fácil de entender: figuras apenas esbozadas, pero con suficiente trasfondo para parecer vagamente humanas. Hay una lógica en ellos, incluso en sus contradicciones. Sabemos que Charlie es deshonesto cuando le conviene, por ejemplo, miente sobre haber leído un libro para conseguir una primera cita con Emma, aunque también tiene la suficiente vergüenza como para admitir la verdad más tarde. Y sabemos que la dama de honor, Rachel (Alana Haim), puede ser mezquina e irresponsable, pero siente un rechazo genuino hacia la fantasía de Emma sobre un tiroteo escolar.

Una de las mejores escenas de El drama muestra a Charlie conversando con su colega Misha (Hailey Benton Gates), y en ese diálogo se percibe su desprecio latente hacia sí misma, que pronto se traduce en una forma ambigua de sumisión sexual. Todos estos personajes resultan más comprensibles, más reales, que Emma, a quien la película nunca permite serlo del todo.

open image in gallery Zendaya en ‘El drama’ ( A24 )

Esta cautela excesiva tampoco juega a favor de las fortalezas de Zendaya como actriz. La intérprete de 29 años puede tener una presencia imponente cuando cuenta con el material adecuado, como en Challengers o Duna: Parte Dos, y es una de las pocas estrellas jóvenes que todavía parecen tener verdadero poder de convocatoria en taquilla, algo que El drama confirmó al recuperar su presupuesto en la primera semana. Incluso en Spider-Man de Marvel resultó innegable como una MJ lacónica y contemporánea: allí se trataba de hacer mucho con muy poco, mientras que en El drama ocurre lo contrario, pues le dan mucho y le piden que no haga nada con ello.

Por eso resulta fácil entender a los detractores de la película, ya que al despojar la historia de las realidades psicológicas de la violencia masiva El drama termina inevitablemente diluyéndola. ¿Se trata de una grave insensibilidad o de una licencia artística válida? Eso queda abierto a interpretación; pero, claro, en El drama, todo lo demás también.

El drama ya está en los cines.

Traducción de Leticia Zampedri