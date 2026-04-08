Los usuarios de Netflix elogiaron una nueva película que encabeza las listas de la plataforma y la describieron como un raro ejemplo de documental sobre crímenes reales realizado con sensibilidad.

El documental ‘La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson’ se estrenó a principios de este mes y se centra en el caso de una ciclista profesional que fue asesinada a tiros en Austin, Texas, a los 25 años, en mayo de 2022.

Wilson, una ciclista en ascenso, se alojaba en la casa de su amiga Caitlin Cash mientras se preparaba para una carrera importante. La noche de su muerte salió a cenar con el también ciclista profesional Colin Strickland.

Más tarde, cuando Cash regresó a la casa, encontró a Wilson inconsciente. El hallazgo desató una rápida investigación policial que pronto llevó a los agentes hasta Kaitlin Armstrong, pareja intermitente de Strickland. Con el avance de las indagaciones, los investigadores detectaron un patrón de celos ligado a la relación entre Wilson y el ciclista.

Posteriormente, Armstrong fue declarada culpable del asesinato de Wilson y condenada a 90 años de prisión.

El documental, dirigido por Marina Zenovich y producido por Evan Hayes —productor de Free Solo—, sigue la investigación y el juicio. También dedica tiempo a mostrar la vida de Wilson y el impacto que su muerte tuvo en la comunidad ciclista.

A diferencia de otros documentales de crímenes reales que han sido criticados por sensacionalizar los asesinatos que muestran, este ha sido elogiado por su sensibilidad y algunos lo consideran “imprescindible”.

“El documental ‘La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson’ en Netflix es buenísimo”, comentó un espectador. “He seguido este caso desde el primer día y me alegra que por fin hayan hecho un documental que honra su vida y su talento como atleta, y no solo la tragedia”.

Moriah Wilson es el foco del nuevo documental de crimen real de Netflix ( Netflix )

Otro espectador describió el documental como “profundamente triste”, aunque también lo calificó de “inspirador” por la forma en que se centra en Wilson y en su vida.

“El documental sobre Moriah Wilson en Netflix será imprescindible para la comunidad ciclista”, escribió otro usuario en X. “Es una historia sombría, contada con sensibilidad por Marina Zenovich, en la que la dignidad y la fortaleza de la familia de Wilson resultan muy conmovedoras”.

En una entrevista con Time, Zenovich habló sobre Wilson: “Era una joven en un momento decisivo de su vida; había encontrado su pasión. Y era increíblemente buena en ello”.

Por su parte, Evans señaló que, al tomarse el tiempo para honrar la memoria de Wilson, el documental también deja una reflexión más amplia. Según explicó, recuerda “cómo tratar a los demás, cómo formar parte de una comunidad” y que “la violencia nunca es la respuesta”.

Traducción de Leticia Zampedri