A Allison Janney le dijeron que solo podía interpretar a “extraterrestres y lesbianas” debido a su altura

Allison Janney recordó que una vez un agente le dijo que su estatura la limitaría a interpretar únicamente papeles de extraterrestres y lesbianas.

La actriz de 66 años, nominada al Emmy por la serie La diplomática y que mide 1,83 metros, reflexionó sobre los consejos desalentadores que recibió al principio de su carrera en el primer episodio de la nueva serie de entrevistas de CNN, Coming Up.

“Recuerdo que cuando era muy joven intentaba encontrar un agente y tuve una reunión con una, que me dijo: ‘¿Qué papeles puedes interpretar? Extraterrestres y lesbianas’”, relató Janney.

“Eso me dijo porque soy muy alta. Interpreté a lesbianas. Todavía no interpreté a una extraterrestre. ¡Así que tal vez interprete a una extraterrestre! Sí, ¿por qué no?”, bromeó.

“La gente piensa que, como soy tan alta e imponente, así es como me siento por dentro, y nunca fue así”, continuó Janney, añadiendo que siempre tuvo problemas de autoestima.

open image in gallery Allison Janney mide 1,82 m ( Getty Images )

open image in gallery Janney (la segunda por la izquierda) suele ser incluso más alta que sus compañeros de reparto masculinos ( Getty Images para Netflix )

“Siempre fui muy tímida y no me sentí del todo cómoda hablando con naturalidad. Creo que por eso me encanta actuar”, explicó. “No tengo que ser yo misma. Puedo meterme en la piel de Grace [en La diplomática] o de cualquier personaje que esté interpretando. Pero, incluso ahora, no me siento tan segura de mí misma como mis personajes”.

Janney es una de las actrices más premiadas en la historia de los Emmy. Es especialmente conocida por interpretar a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, CJ Cregg, en el drama político de NBC, El ala oeste de la Casa Blanca, papel por el que ganó cuatro premios Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática. La exitosa serie se emitió de 1999 a 2006.

Posteriormente, ganó tres premios Emmy más: uno por su papel como actriz invitada en Masters of Sex y los otros dos por su actuación de reparto en la comedia Mom.

Actualmente, está nominada a mejor actriz de reparto en la ceremonia del próximo mes por su interpretación de la presidenta Grace Penn en la serie de suspenso de Netflix, La diplomática.

open image in gallery Janney dijo que no se siente “tan segura como lo están mis personajes”. ( Getty )

Janney también cuenta con un premio Oscar por su papel secundario en la comedia deportiva protagonizada por Margot Robbie, Yo, Tonya (2017).

La actriz de Juno no es la única cuyo talento fue ignorado debido a su estatura. Hannah Waddingham, protagonista de Ted Lasso, reveló recientemente que fue rechazada repetidamente para papeles al comienzo de su carrera debido a su gran estatura.

“Constantemente me decían: ‘Nos encantaría contar con ella, pero ya tomamos nuestra decisión’”, declaró la actriz británica a The New York Times a principios de este mes.

Waddingham, que mide 1,80 metros de altura y alcanza los 1,88 metros con tacones, preguntó: “¿Por qué una mujer que mide 1,88 metros no puede tener las mismas vulnerabilidades e inseguridades sobre sí misma y sentirse tan inestable como alguien que mide 1,57 metros?”.

Traducción de Olivia Gorsin