La excampeona de boxeo del CMB Christy Martin defendió a Sydney Sweeney, que la interpreta en una nueva película biográfica, después de que la actriz se enfrentó a intensas críticas de Ruby Rose.

En un comunicado compartido en Threads el miércoles, la estrella de Orange Is the New Black, Rose, de 39 años, afirmó que ella fue originalmente contratada para interpretar a Martin y llamó a Sweeney una “cretina” que “arruinó la película”.

Ese mismo día, Martin, de 57 años, compartió una foto de ella y Sweeney, de 28, juntas durante la producción de la película.

“Siempre fui luchadora. Mi vida lo reflejó en todos los sentidos y ahora lucho por los demás. En los últimos días, vi a algunas personas atacar a mi amiga Sydney Sweeney”, escribió Martin en el post.

“Syd no solo trabajó duro por esta película, sino que trabajó duro por mí”, escribió Martin. “Para mi historia. Por tantos otros que sufren en silencio. Así que quiero dejar claro quién es Syd. ¡Es mi amiga y aliada!”

Christy Martin defendió a Sydney Sweeney, que la interpreta en la nueva película Christy ( Getty )

Dirigida por David Michôd y estrenada en los cines el pasado viernes, el drama deportivo está protagonizado por Sweeney, de 28 años, en el papel de la leyenda del boxeo Martin, que compitió en el ring de 1989 a 2012 y ostentó el título femenino de peso superwélter del CMB en 2009.

En su post sobre Threads, Rose —que, al igual que Martin, es lesbiana— escribió: “Nadie entre ‘la gente’ quiere ver a alguien que los odia, desfilando por ahí, haciéndose pasar por nosotros. Eres una cretina y arruinaste la película. Punto. Christy se merecía algo mejor”.

Los representantes de Sweeney no respondieron a la petición de comentarios de The Independent.

Ruby Rose (izquierda) llamó "cretina" a Sweeney ( Getty )

Sweeney, que suele estar en el punto de mira de la prensa sensacionalista, llamó la atención en los últimos meses por la polémica en torno a su campaña publicitaria para American Eagle y su posterior negativa a hacer comentarios al respecto.

Los anuncios, titulados “Sydney Sweeney tiene buenos jeans”, en los que aparecía la estrella de Euphoria con pantalones de mezclilla de la marca, fueron muy criticados. La gente comparó la frase con el lenguaje racista de los eugenistas debido al juego de palabras con “jeans” y “genes” (que, en inglés, suenan muy parecidas).

“Hice un anuncio de jeans. Quiero decir, la reacción definitivamente fue una sorpresa, pero me encantan los jeans. Solo uso jeans. Uso jeans y remeras literalmente todos los días de mi vida”, aseguró Sweeney a GQ en una entrevista publicada la semana pasada.

Cuando se le preguntó por su opinión sobre los elogios del presidente Donald Trump, Sweeney respondió que no seguía de cerca la situación.

En agosto se informó que Sweeney estaba inscrita como votante en el Partido Republicano.

Traducción de Olivia Gorsin