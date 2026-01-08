La actriz de Scary Movie Jayne Trcka fue hallada muerta en su casa de San Diego a los 62 años.

La muerte del exfisicoculturista fue confirmada a TMZ por su hijo, que añadió que Trcka murió el 12 de diciembre.

Según el medio de comunicación, el cadáver de Trcka fue encontrado por un amigo, que no había podido ponerse en contacto con Trcka por teléfono en los días anteriores.

Un portavoz del médico forense de San Diego dijo a The US Sun que “había traumatismo en el cuerpo [de Trcka], pero no podríamos indicar la causa de la muerte en este momento”.

Trcka interpretó a una lasciva profesora de gimnasia llamada Miss Mann en la parodia de terror de 2000 y también trabajó como luchadora profesional antes de dedicarse al cine y la televisión.

Sus créditos adicionales incluyen el vídeo musical de Telephone, la colaboración de Lady Gaga con Beyoncé en 2010, así como la película de terror de 2016 The Bad Batch junto a Suki Waterhouse y Keanu Reeves.

Según su biografía oficial, Trcka empezó a hacer pesas en 1986 y a competir en fisicoculturismo en 1988. Más tarde se convirtió en entrenadora personal y agente inmobiliaria mientras trabajaba en la industria del entretenimiento. En su sitio oficial, Trcka se autodenomina “la actriz con un físico único”.

Trcka también luchó bajo el nombre de Kasie Cavanaugh y declaró a Mass Muscle Magazine que descubrió su afición a la lucha deportiva cuando era niña.

“Recuerdo que estaba en calzoncillos en el salón, boxeando y luchando con mi hermano”, recuerda. “Solía perseguir a los chicos del barrio con lombrices; me encantaba tener ventaja sobre los chicos”.

Traducción de Olivia Gorsin