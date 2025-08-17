Gal Gadot atribuye fracaso de ‘Blancanieves’ a la “presión” para criticar a Israel

La actriz Gal Gadot achacó el fracaso de taquilla de la película de Disney Blancanieves (2025) a la “presión que se ejerció sobre los famosos para hablar en contra de Israel”.

Rachel Zegler, de 24 años, que interpretó a la princesa protagonista de la película, manifestó su apoyo a Palestina mientras promocionaba Blancanieves en las redes sociales.

Al parecer, Gadot, israelí de 40 años, empezó a recibir un mayor número de amenazas de muerte tras la publicación y Disney tuvo que pagar más seguridad para la estrella y su familia.

En declaraciones al programa israelí de entrevistas de famosos The A Talks, Gadot dijo que disfrutó mucho el rodaje de Blancanieves y que “incluso” había disfrutado “trabajar con Rachel Zegler”, informa The Jerusalem Post.

La actriz mencionó que estaba “segura de que esta película iba a ser un gran éxito”, pero “ocurrió lo del 7 de octubre” y hubo “mucha presión” sobre los famosos de Hollywood “para que se pronunciaran en contra de Israel”.

El 7 de octubre de 2023, Hamás lanza un ataque terrorista contra Israel en el que mueren unas 1.200 personas y se lleva a unos 250 rehenes a la Franja de Gaza. La ofensiva de represalia de Israel ha matado a 61.897 personas en Gaza, según el Ministerio de Sanidad, que no especifica cuántos eran combatientes o civiles, pero afirma que alrededor de la mitad eran mujeres y niños.

Gadot admitió que estaba “decepcionada” por el hecho de que la película se viera “muy afectada” por la presión ejercida sobre los famosos de Hollywood para que “se manifestaran en contra de Israel” y que, en consecuencia, “le fue mal” en taquilla.

Gal Gadot en ‘Blancanieves’ ( Disney )

Blancanieves tuvo un flojo comienzo en taquilla y recaudó solo 43 millones de dólares en su fin de semana de estreno, frente a un coste de producción estimado en 270 millones de dólares. La película recibió pésimas críticas, y los críticos consideraron que el remake era “decepcionante” y “confuso”.

“Este musical de Disney no ofrece nada a la talentosa estrella de West Side Story [Zegler]”, escribió Clarisse Loughrey, de The Independent, en su crítica de una estrella de la película, “y la actuación de Gal Gadot como la Reina Malvada es un fracaso”.

Gadot nació en Israel, donde, con solo 20 años, sirvió como instructora de acondicionamiento físico de combate en el ejército de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante dos años.

Su paso por las FDI incluyó su participación en la guerra entre Israel y Líbano en 2006, que causó más de 1.000 muertos civiles libaneses y dejó más de un millón de desplazados. Se cree que en el conflicto murieron 165 israelíes.

En 2024, un año después del atentado perpetrado por Hamás el 7 de octubre dentro de Israel, Gadot pronunció un apasionado discurso en la cumbre de la Liga Antidifamación, en el que afirmó: “Nunca imaginé que en las calles de Estados Unidos, y de diferentes ciudades del mundo, veríamos a gente que no condena a Hamás, sino que celebra, justifica y apoya una masacre de judíos”.

El apoyo de Gadot a Israel contrastaba con el de su compañera de reparto, Zegler, a Palestina, lo que alimentó los rumores de un drama en el set.