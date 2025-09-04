Se ha establecido la causa de la muerte de Dan Rivera, el investigador paranormal que falleció en julio mientras realizaba una gira con la infame muñeca Annabelle.

Rivera, que tenía 54 años, fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Pensilvania, EE. UU.

En una declaración a People, el forense del condado de Adams, Francis Dutrow, reveló que la causa de la muerte de Rivera fue cardíaca y se ha dictaminado que fue natural.

“El Sr. Rivera tenía antecedentes conocidos de problemas cardíacos, que concordaban con los hallazgos”, dijo Dutrow, y añadió: “También se confirma que Annabelle no estaba presente en la habitación en el momento de su fallecimiento”.

Annabelle es quizás más conocida por inspirar al personaje de Annabelle que apareció en 2013 en la película de terror El Conjuro, y en la trilogía derivada Annabelle (2014), Annabelle 2: la creación (2017) y Annabelle 3: viene a casa (2019).

Dan Rivera, cuya muerte en julio a la edad de 54 años ha sido declarada natural ( Facebook/New England Society for Psychic Research )

La historia de la muñeca supuestamente “poseída por el demonio” se remonta a los años 70. A diferencia de la versión cinematográfica, la verdadera Annabelle no es de porcelana, con cejas arqueadas y pelo rubio. Es una muñeca de trapo aparentemente corriente, fabricada en serie, con una cara sonriente y el pelo hecho de hilo rojo brillante.

Cuando se informó por primera vez de la muerte de Rivera, la Policía Estatal de Pensilvania (PSP) reveló que había fallecido el 13 de julio de 2025, y agregó: “Miembros de la PSP de Gettysburg acudieron a un hotel en Straban Township, Condado de Adams, por un informe de un [hombre] fallecido. El fallecido fue descubierto en su habitación de hotel por los trabajadores. No se observó nada inusual o sospechoso en la escena. Queda pendiente determinar la causa de muerte”.

Su compañero de investigación Chris Gilloren, que también formó parte de la gira de Annabelle organizada por la NESPR (Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica), dijo en un comunicado en la página de Facebook de la organización: “Con profunda tristeza Tony, Wade y yo notificamos el repentino fallecimiento de nuestro íntimo amigo y compañero, Dan Rivera”.

“Tenemos el corazón roto, y aún estamos procesando esta pérdida. Dan realmente creía en compartir sus experiencias y educar a la gente sobre lo paranormal. Su amabilidad y su pasión conmovieron a todos los que le conocieron”, prosiguió, y concluyó: “Gracias por su apoyo y su solidaridad en estos momentos difíciles”.

La muerte de Rivera se produjo después de que en mayo circularan rumores de que Annabelle había desaparecido de algún modo durante su estancia en el estado de Luisiana.

El mes pasado, el comediante Matt Rife y el youtuber Elton Castee anunciaron que habían comprado el Museo Oculto de Warren en Monroe, Connecticut, que alberga a la muñeca Annabelle cuando no está de gira.

Rife compartió la noticia a través de Instagram, llamándolo un “anuncio increíble”.

“¡He comprado oficialmente la casa y el Museo Oculto de Ed y Lorraine Warren con mi buen amigo @eltoncastee! También seremos los tutores legales, durante al menos los próximos cinco años, de toda la colección embrujada, ¡que incluye a la muñeca Annabelle!”. Si me conocen, sabrán que estoy obsesionado con lo paranormal y todo lo relacionado con los fantasmas”, escribió el comediante.

Traducción de Sara Pignatiello