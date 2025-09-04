A la película clásica Tiburón se le atribuye la invención de la superproducción moderna tal y como la conocemos, así como la introducción de Steven Spielberg como uno de los principales directores de Hollywood; asimismo, convirtió a los actores Roy Scheider y Richard Dreyfuss en dos de las estrellas más solicitadas de la década de los 70.

Pero no solo los miembros principales del reparto cosecharon los frutos, ya que cinco días de rodaje y un minuto de tiempo en pantalla supusieron mucho más para el actor infantil Jeffrey Voorhees.

Puede que Vorhees tuviera un papel minúsculo en la película, interpretando al habitante de la isla de Amity, Alex Kintner (alias “Segundo niño asesinado por un tiburón”), quien muere a manos del tiburón, pero su breve y trágica aparición ha resultado inesperadamente lucrativa cinco décadas después.

Gracias a su participación en la película, Voorhees, que ahora tiene 62 años, viaja regularmente por todo el mundo para aparecer en convenciones de fans, por las que cobra 10.000 dólares cada una.

Además, el amor por Tiburón ha hecho que los fans obsesivos del filme se mueran de ganas por adquirir videos personales suyos en Cameo, el sitio web de intercambio de videos de famosos. Voorhees cobra $35 por los mensajes y puede recibir hasta 25 solicitudes al día en ocasiones como el Día de la Madre.

A Voorhees le costó convencerse de subir al tren de la nostalgia, pero decidió darle una oportunidad al circuito de fans de Tiburón en 2017, después de años de que le persuadieran y le ofrecieran vuelos, hoteles y dinero para asistir a convenciones.

La antigua estrella infantil aparece regularmente en firmas de autógrafos y convenciones ( Jeffrey Voorhees )

“Solía decir: 'No tengo tiempo para esto', y entonces pensé: 'Vale, lo intentaré una vez'”, declaró a The Independent.

“La primera [convención] que hice fue en Nueva York, y donde alguien me recibió mostrando mi nombre y las fotos. Ganas mucho dinero con esas cosas, viajas por todo el mundo, y pasas tiempo con actores de verdad”, añadió.

El perdurable legado de su personaje le inspiró para lanzar su propio sitio web,, donde vende balsas salvavidas hinchables con una enorme marca de mordedura de tiburón en ellas (al por menor por $289), tazas ($30 y $60), pósters ($35) y camisetas ($70).

Jeffrey Voorhees con fotogramas firmados de su fugaz papel en la película ( Jeffrey Voorhees )

“Me retiré porque ahora gano más dinero con las cosas de Tiburón ”, expresó Voorhees, que antes dirigía su propio negocio de restaurantes.

La casa de Voorhees está repleta de artículos de Tiburón, y los fans siguen enviándole regalos.

“A veces voy andando por la calle y oigo a la gente decir: '¡Aquel de allí es Alex Kintner, el que muere [en ‘Tiburón’]! Es irreal”, afirmó.

A la ex estrella infantil le siguen lloviendo regalos y artículos relacionados con las películas ( Jeffrey Voorhees )

“Había una niña de 14 años llorando porque sus padres la habían traído en auto cinco horas desde Chicago, y se había emocionado mucho al verme. ¡Estoy en la película un minuto!”, contó.

A sus 62 años, este amor duradero por el largometraje le ha dado un sentido a su vida, y actualmente se está preparando un documental sobre su historia.

“Es una sensación un poco adictiva”, dijo, y continuó: “Ganas un buen dinero y haces muy felices a algunas personas, así que ¿por qué no?”.

Voorhees tenía 12 años cuando protagonizó la película ( Universal Pictures )

Actualmente, Tiburón vuelve a los cines con motivo de su reestreno por su 50º aniversario.

Traducción de Sara Pignatiello