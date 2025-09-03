James Gunn anuncia la próxima película de Superman y su fecha de estreno

James Gunn anunció la próxima película de su saga de Superman apenas dos meses después de que llegara a los cines la primera, protagonizada por David Corenswet como el Hombre de Acero.

“Man of Tomorrow. En los cines el 9 de julio de 2027”, compartió el codirector ejecutivo de DC Studios en X el miércoles.

Gunn acompañó el pie de foto con una imagen de dibujos animados de Superman junto a su némesis, Lex Luthor, con un traje blindado verde y morado.

En los cómics de DC, Luthor (interpretado por Nicholas Hoult en la película) diseña un traje para poder luchar contra Superman, aunque nunca se ha recreado en formato de acción real.

Superman recaudó más de 611 millones de dólares en la taquilla mundial tras su estreno en julio, lo que la convierte en la película de superhéroes más taquillera del año.

Man of Tomorrow (El hombre del mañana) se estrenará después de Supergirl, la película de DC protagonizada por Milly Alcock de 2026, y se estrenará antes que The Batman Parte II, de Matt Reeves, prevista actualmente para el 1 de octubre de 2027.

En julio, Gunn aclaró que su próxima película de Superman no sería una “secuela” explícita de la primera.

“Superman tiene un papel importante. No es Superman 2”, respondió el cineasta a un fan que le preguntó por la próxima película en la que estaba trabajando.

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, se le preguntó a Gunn si estaba trabajando en una secuela, a lo que respondió: “En lo que estoy trabajando es de alguna manera [...] Quiero decir, sí, sí, sí, sí. Pero, ¿es una secuela directa de Superman? No diría que forzosamente”.

La nueva iteración de Superman, protagonizada también por Rachel Brosnahan como Lois Lane, fue objeto de una polémica política antes de su estreno, ya que Gunn afirmó que se trataba de una historia de inmigrantes.

Dentro del reparto también se encuentran Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mister Terrific, Anthony Carrigan como Metamorpho, Nathan Fillion como Guy Gardner y Gabriela de Faría como La Ingeniera.

“El reboot de Superman de James Gunn hará que vuelvas a creer en las películas de superhéroes”, declaró en su momento Clarrisse Loughrey, de The Independent, en su crítica de cuatro estrellas.

“Superman es el manifiesto de una franquicia. No tiene más remedio que serlo. A este punto, el peso de la expectativa es tan grande que quizás hasta el mismo público siente un poco de tensión en los hombros mientras se acomoda en su asiento”, añadió. “No solo sirve de referéndum para las películas de superhéroes, sino para el futuro cinematográfico de DC en su conjunto”.