Taylor Swift se emociona al contarle a Travis Kelce sobre cómo recuperó sus grabaciones maestras

Taylor Swift habló sobre el difícil y emotivo proceso de comprar de nuevo los derechos de su catálogo anterior de grabaciones maestras, un acuerdo que anunció en mayo de este año.

La estrella del pop participó el miércoles por la noche en New Heights, el pódcast que su novio, Travis Kelce, copresenta junto a su hermano Jason, y conversó extensamente sobre su duodécimo álbum de estudio y el largo camino para ser dueña absoluta de su música.

“Firmé un contrato discográfico cuando tenía 15 años. Siempre digo algo como ‘recuperé mi música este verano’, pero en realidad nunca había sido dueña de mi música”, contó Swift.

“Ser dueña de tus grabaciones maestras significa tener control absoluto sobre su distribución, licencias y, en definitiva, sobre cómo se construye tu legado. Siempre fue algo muy importante para mí. Desde adolescente ahorraba para poder recomprar mi música y tenerla en propiedad, porque normalmente pertenece a la discográfica. Siempre soñé con que esto sucediera”.

Swift recordó la venta inicial de sus grabaciones maestras al exmagnate musical Scooter Braun en 2019, y afirmó que le “arrancó el corazón”.

“Conté abiertamente cómo me sentía y lo que estaba atravesando, y decidí regrabar mi música con determinación porque quería ser su dueña. Pensé que esta era la única forma de conseguirlo”.

Ithaca Holdings, la empresa de Scooter Braun, compró Big Machine Records —el sello con el que Swift había firmado—, lo que le dio el control de sus seis primeros álbumes. La intérprete de ‘Lover’ aseguró que entonces se le negó la posibilidad de adquirir directamente sus grabaciones maestras y que, en su lugar, se le ofreció un acuerdo para “recuperarlas” de a un álbum por vez.

Ese mismo año, Swift anunció que regrabaría sus primeros discos como estrategia para obtener su propiedad. Hasta ahora ha publicado ‘Fearless (Taylor’s Version)’, ‘Red (Taylor’s Version)’, ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ y ‘1989 (Taylor’s Version)’.

En 2020, Braun vendió las grabaciones maestras a la firma de capital privado Shamrock Capital por más de 300 millones de dólares.

Taylor Swift habló en detalle sobre el largo camino para convertirse en dueña absoluta de su música en 'New Heights', el pódcast que su novio, Travis Kelce, copresenta con su hermano Jason

Tras el éxito de su gira Eras, Swift contó que ella y su equipo consideraron que podía ser un buen momento para acercarse a la compañía, y añadió que sus motivos para querer la propiedad no tenían tanto que ver con las “ganancias” o los “dividendos”, sino que eran de carácter personal.

“Lo quiero porque son las páginas de mi diario escritas a mano a lo largo de toda mi vida. Son las canciones que compuse en cada etapa, mis fotografías, mis videoclips, la mayoría financiados por mí, mi arte, todo lo que he creado está en este catálogo”.

Contó que, en vez de enviar “abogados o representantes”, decidió que su madre y su hermano viajaran a Los Ángeles para discutir los términos.

Con lágrimas en los ojos, Swift relató: “Se reunieron con Shamrock Capital y les explicaron lo que esto representaba para mí. Les contaron toda la historia: cada intento por comprarlo, cada ocasión en que el acuerdo se vino abajo, todas las veces que armamos un plan y pensamos que funcionaría, y que al final se desmoronó en el último momento”.

Swift contó que fue su madre quien finalmente le dio la noticia de que Shamrock había aceptado el acuerdo.

“Me dijo: ‘Recuperaste tu música’, y literalmente me desplomé en el suelo”, recordó Swift. “Llorando sin parar, sin poder contenerme”.

“Cada vez que lo pienso, termino contando la versión breve porque sigue siendo algo que marcará el resto de mi vida. Lo tengo presente todos los días, pero en lugar de ser un pensamiento intrusivo que me lastima, es… no puedo creer que haya sucedido. No podría sentirme más afortunada ni más agradecida”, expresó.

En mayo, Swift publicó en su sitio web una nota digital en la que confesó: “Casi dejé de creer que pudiera suceder, después de 20 años de tener la promesa delante y verla desaparecer de golpe”.

“Pero eso ya es pasado. Desde que supe que esto realmente estaba ocurriendo, he llorado de alegría en momentos inesperados. Ahora puedo decir estas palabras con certeza: toda la música que he creado… ahora me pertenece… a mí”, escribió. “Es el trabajo de toda mi vida”.

La portada del duodécimo álbum de Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl'. La cantante ha afirmado que las 12 canciones de este próximo disco se inspiran en sus vivencias durante Eras Tour, su gira récord

En la charla del pódcast, Swift también se refirió a su relación con Kelce y a su esperado duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl. Explicó que las 12 canciones del disco se inspiran en sus vivencias durante Eras Tour, la gira con la que rompió récords. Asimismo, adelantó que contará con una colaboración junto a la cantante Sabrina Carpenter.

“Este álbum habla de lo que ocurría tras bastidores en mi vida interior durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante”, explicó. “Surge del lugar más alegre, salvaje, dramático y lleno de energía en el que he estado. Esa efervescencia se transmite en este disco y, como dijo [Kelce]… son puros temazos”.

Agregó que el álbum saldrá sin temas adicionales y confirmó: “No habrá más canciones”.

Traducción de Leticia Zampedri