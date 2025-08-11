Amiga más íntima de Freddie Mercury pone en duda el libro que afirma que el cantante tiene una “hija secreta”

La exnovia y amiga íntima de Freddie Mercury, Mary Austin, compartió su escepticismo sobre una mujer que afirma ser la hija secreta del cantante, quien habló públicamente por primera vez antes del lanzamiento de un libro sobre su historia.

Coescrito con la autora Lesley-Ann Jones, Love, Freddie: Freddie Mercury's Secret Life and Love afirma que B fue concebida por accidente mientras el fallecido líder de Queen mantenía una aventura con la mujer de un amigo íntimo en 1976.

Se dice que solo su círculo íntimo, incluidos sus compañeros de banda y Austin, supieron sobre la existencia de la niña durante casi cinco décadas.

El libro, que saldrá a la venta en septiembre, se basa en lo que, según B, son 17 diarios manuscritos que Mercury le entregó poco antes de su muerte en 1991.

B, que ahora tiene 48 años, afirma que ella y Mercury tenían una relación “muy estrecha y cariñosa”: “Me trataba como a un tesoro”.

En una declaración publicada por el Daily Mail, ella expresó: “No quería compartir a mi padre con todo el mundo. Tras su muerte, tuve que aprender a vivir con los ataques contra él, las tergiversaciones de su persona y con la sensación de que mi padre ahora pertenecía a todo el mundo”.

“Lloré y lamenté lo de mi padre, mientras los fans de todo el mundo le lloraban a Freddie. Cuando tienes 15 años, no es fácil. Tuve que convertirme en adulta sin él [...] Durante 30 años tuve que construir mi vida y mi familia sin él [...] Necesitaba tener a mi padre solo para mí y para mi familia. ¿Cómo hubiera podido hablar antes?”.

open image in gallery Queen (Freddie Mercury a la derecha) en 1977 ( Ian Tyas/Keystone/Getty )

Las afirmaciones de B se han recibido con escepticismo por parte de algunos de los amigos más cercanos de Mercury, incluida Austin, que heredó gran parte del patrimonio del cantante.

En declaraciones a The Sunday Times este fin de semana, Austin aseguró que en ningún momento Mercury le dijo que había tenido una hija, ni lo vio escribir un diario. Se dice que la primera entrada la escribió el 20 de junio de 1976, cuando ella aún vivía con la estrella de ‘Bohemian Rhapsody’.

Austin conoció a Mercury cuando ella tenía 19 años y él 23, un año antes de que se formara Queen. Vivieron juntos en Londres durante años antes de que, a finales de 1976, el cantante le contara sobre su sexualidad. Se mantuvieron unidos, y Mercury declaró en 1985: “Todos mis amantes me preguntan por qué no pudieron sustituir a María, pero es imposible. La única amiga que tengo es Mary, y no quiero a nadie más. Creemos el uno en el otro, eso me basta”.

“Freddie tenía una gloriosa franqueza, y no puedo imaginar que hubiera querido o podido mantener en secreto un acontecimiento tan alegre, ni para mí ni para otras personas cercanas a él”, planteó Austin.

Y agregó: “La verdad es que simplemente no conozco tal secreto. Nunca he sabido de ninguna niña, ni de ningún diario. Me parecería muy impactante que Freddie hubiera tenido una hija sin que yo supiera nada”.

Asimismo aseguró que si Mercury hubiera tenido una hija, habría supuesto una enorme alegría para el cantante y para todos los que se preocupaban por él, incluidos los padres de Freddie. “Creo que [Bomi y Jer Bulsara] la habrían abrazado con todo el amor de su corazón. Pero no recuerdo que Freddie hablara nunca de crear una familia”, formuló

open image in gallery Mercury con Austin en una fiesta posterior a los conciertos de Queen en Wembley, 12 de julio de 1986 ( Getty )

El mes pasado, Anita Dobson compartió la reacción de su marido, Brian May, compañero de Mercury en Queen, tras conocerse las afirmaciones de B.

Ella le dijo a The Mirror: “No lo podía creer. No me parecía cierto, y le pregunté a Brian si sabía algo. Y contestó: ‘¿Puedes creerlo?’”.

Dobson añadió: “Debe de haber mucha gente que tiene hijos y de la que no sabemos nada. Es solo porque es él. Porque es icónico. Y por el tipo de animal que era, parece inconcebible que tuviera un hijo con alguien que no conocemos”.

Dobson insinuó que podrían ser “noticias falsas”: “Si él tiene una, ¿dónde está? Que dé la cara”.

B expresó al Mail que estaba “devastada” por la respuesta de Austin: “Durante 34 años, la verdad de la vida de Freddie ha sido distorsionada, tergiversada y reescrita, pero ella no dijo nada (a excepción de su comentario sobre la película Bohemian Rhapsody, que calificó de ‘licencia artística’). En este caso, todavía ni ha leído el libro, pero al parecer ya opinó. No entiendo por qué”.

open image in gallery La mujer conocida sólo como “B” arremetió contra la amiga más cercana de Freddie Mercury, Mary Austin, por no decir “nada” mientras “la verdad de su vida” era “distorsionada, tergiversada y reescrita” ( PA )

Jones afirmó que Mercury le daba manutención a través de un acuerdo legal privado, lo que según ella explicaba por qué no se mencionaba a B en el testamento de Mercury.

Cuando le preguntaron en las redes sociales sobre si se había planeado una prueba de ADN para demostrar que B era hija de Mercury, respondió: “Tenga la seguridad de que se obtuvo la verificación necesaria, los equipos legales han estado involucrados, pero que tales medidas son privadas y no se comparten al público”.

Austin describió que la historia en torno al origen del libro había sido “desconcertante” y señaló que no había ninguna disposición en el testamento de Mercury para “ningún tipo de fideicomiso secreto”, mientras que nada de esa naturaleza había pasado nunca por sus cuentas patrimoniales, que ella supiera.

Austin, que es famosa por su privacidad y rara vez concede entrevistas, dijo que se sentía obligada a hablar para evitar que su silencio se interpretara como una confirmación y recalcó que su decisión de dar una declaración no la tomó “a la ligera”.

Las declaraciones de B se hicieron en un contexto de controversia en torno al libro de memorias The Salt Path, cuyo autor, Raynor Winn, ha sido acusado de falsificar gran parte de la obra. Winn ha calificado las afirmaciones contra su libro de “muy engañosas”.

open image in gallery Las memorias de Raynor Winn han sido objeto de controversia tras las acusaciones de inexactitud de los hechos. ( Getty )

Austin declaró a The Sunday Times que esperaba que Whitefox, la editorial del libro de B, hubiera “investigado rigurosamente la veracidad de las afirmaciones y se cerciorara de que este libro se ajusta a sus valores y a la ética de la industria”.

Whitefox declaró a The Sunday Times: “Whitefox se toma muy en serio las cuestiones de exactitud, legalidad y ética, y trabajamos para garantizar que cualquier proyecto en el que participamos ha sido sometido al escrutinio editorial y legal adecuado”.