Travis Kelce comenta por primera vez sobre su compromiso con Taylor Swift

Travis Kelce comentó por primera vez sobre su propuesta de matrimonio a la superestrella del pop Taylor Swift tras anunciar su compromiso la semana pasada.

En un video de adelanto para el episodio del miércoles del pódcast de Kelce, New Heights, que copresenta con su hermano Jason, el ala cerrada del equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs arrojó luz sobre la reacción viral a la noticia, diciendo: “Agradezco a todos los que nos han contactado y nos han enviado algo, así como todos los mensajes, toda la emoción que ha habido”.

“Ha sido muy divertido decirle a todo el mundo con quién voy a pasar el resto de mi vida”, expresó, sonriendo.

Aunque los hermanos Kelce han publicado un episodio de su pódcast desde que se conoció la noticia de la propuesta de matrimonio, no se mencionó en el programa, ya que se había grabado antes del anuncio oficial.

La semana pasada, Swift y Kelce hicieron su primera aparición pública como prometidos, asistiendo a un partido de fútbol americano universitario entre los Cincinnati Bearcats y los Nebraska Cornhuskers.

Al anunciar su compromiso con su novio de dos años en una publicación en conjunto en Instagram el 26 de agosto, Swift escribió en el pie de foto: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, junto a una serie de fotos en las que aparece Kelce de rodillas bajo un arco de rosas en el centro de un jardín.

La publicación obtuvo más de 1,5 millones de “me gusta” a los 10 minutos de ser compartida por la pareja, y más de 10 millones en una hora.

La pareja comenzó a salir en 2023, y confirmaron su romance a finales de ese año tras meses de especulaciones.

open image in gallery Travis Kelce dijo a sus fans, en el pódcast 'New Heights', que había disfrutado “diciéndole a todo el mundo con quién [iba] a pasar el resto de [su] vida” ( Instagram via @newheightshsow )

Kelce había relatado inicialmente en el pódcast cómo había intentado —sin éxito— darle a Swift su número después de asistir a uno de sus conciertos de la gira Eras Tour.

En ese mes de septiembre, Kelce ya insinuaba que sus esfuerzos habían tenido cierto éxito. Se negó a dar más detalles en medio de las especulaciones, diciendo a un entrevistador: “Es lo que es”.

Cuando Time entrevistó a Swift ese diciembre, ella admitió que su relación había empezado cuando Travis, “de forma muy adorable”, había puesto una canción suya a todo volumen en su pódcast, lo que le había parecido “fantástico”.

open image in gallery Travis Kelce y Taylor Swift fotografiados en 2024 ( Getty Images )

Swift apareció en New Heights a principios de agosto para anunciar su próximo álbum, The Life of a Showgirl, dando crédito a Kelce por darle el romance sobre el que había estado escribiendo canciones desde que era adolescente.

Por su parte, Kelce reflexionó sobre los primeros días de su relación, y dijo: “Te veía en ese escenario y veía cómo podías energizar a todo un estadio, y cuando nos quedábamos solos era como si te conociera de toda la vida”.

“Son las conversaciones más fáciles que he tenido nunca, y tan divertidas que me dejan boquiabierto”, añadió.

El medio Page Six informó que la estrella de los Chiefs había aprovechado el día del episodio de New Heights con Swift para preparar su gran gesto romántico. Según la publicación, Kelce habría contratado a un equipo para montar el jardín mágico mientras grababan el pódcast, para poder pedirle a la cantante de 'Cruel Summer' que fuera su esposa inmediatamente después de terminar la grabación.

Traducción de Sara Pignatiello