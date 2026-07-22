Niall Horan responde tras ser acusado de “odiar” a Argentina en una polémica en redes sociales

Niall Horan declaró que siente “solamente amor” por Argentina tras ser acusado de burlarse del país después de su derrota en el Mundial.

España derrotó a Argentina en una tensa final del Mundial el domingo (18 de julio), un partido que terminó en caos cuando los jugadores argentinos Leandro Paredes y Nahuel Molina intentaron iniciar peleas con los jugadores españoles tras el pitido final.

Tras el partido, Horan, excantante de One Direction, le dio “me gusta” a una publicación titulada: “8 veces que Argentina fue muy buena gente durante la final del Mundial”, un carrusel de fotos que se burlaba de una controversia anterior relacionada con la soberanía de las Islas Malvinas.

open image in gallery Niall Horan calificó la publicación de “un error sin mala intención” ( PA )

Se desató una polémica internacional cuando los jugadores argentinos mostraron un cartel que decía “Las Malvinas son Argentinas” , tras su victoria por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Persisten las tensiones políticas entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, que escalaron a un conflicto armado en 1982. Buenos Aires reclama la soberanía sobre las Malvinas, que se encuentran a unos 13.800 kilómetros de Inglaterra y a 480 kilómetros de Argentina.

Los fans argentinos de Horan criticaron al cantante por darle “me gusta” a la publicación; algunos lo acusaron de decepcionarlos y otros afirmaron que “odiaba” el país. Pero él lo calificó como un “error sin mala intención”.

open image in gallery Niall respondió a las críticas de sus seguidores argentinos en X ( X/Twitter )

“La verdad es que ni siquiera me di cuenta de que le había dado ‘me gusta’ a la publicación y ni siquiera recuerdo haberla visto”, dijo, refiriéndose directamente a la respuesta. “Solo tengo palabras de cariño para Argentina y todos mis fans allí”.

Un portavoz de la FIFA declaró: “Como es el procedimiento habitual, el Comité Disciplinario independiente de la FIFA está evaluando actualmente los informes de los partidos y considerando las circunstancias pertinentes antes de decidir sobre posibles medidas adicionales basadas en el Código Disciplinario de la FIFA”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya fue multada por la suma de aproximadamente 26.000 dólares por la FIFA en 2014 después de que los jugadores argentinos exhibieron una pancarta con el mismo mensaje.

El organismo rector afirmó que las acciones, ocurridas tras una victoria amistosa sobre Eslovenia, infringieron las normas sobre acciones políticas y mala conducta del equipo. Los hinchas argentinos corearon cánticos que hacen referencia a las islas durante todo este Mundial.

El artículo 34.3 del reglamento de la FIFA prohíbe a los jugadores exhibir mensajes o eslóganes políticos antes, durante o después de un partido.

Traducción de Olivia Gorsin