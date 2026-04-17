Zayn Malik comparte foto en hospital al tiempo que lanza su nuevo álbum: “Aún me estoy recuperando”

Zayn Malik ha revelado que ha sido hospitalizado, publicando la noticia el mismo día en que se lanzó su nuevo álbum, Konnakol.

El cantante (33) compartió el viernes en su historia de Instagram una foto suya acostado en una cama de hospital. Si bien agradeció a sus fans y médicos por su apoyo, no dio más detalles sobre su estado de salud.

“A mis fans: gracias a todos por su amor y apoyo, ahora y siempre. Ha sido una semana larga y aún me estoy recuperando, inesperadamente”, escribió el exintegrante de One Direction, y siguió: “Me duele mucho no poder verlos a todos esta semana; no estaría donde estoy hoy sin ustedes y les agradezco enormemente su comprensión”.

“Muchas gracias a todo el increíble personal del hospital: médicos, enfermeras, cardiólogos, personal administrativo y a todos los que han ayudado y siguen haciéndolo. ¡Son todos unos genios!”, añadió.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Malik para obtener declaraciones al respecto.

Zayn Malik dijo que “todavía [se estaba] recuperando, inesperadamente”, mientras compartía una selfie desde una cama de hospital ( Getty Images )

Malik tiene previsto comenzar su gira mundial, The KONNAKOL TOUR, el 20 de abril, con su primera parada en la ciudad de Nueva York, EE. UU. Aún no ha anunciado si cancelará, pospondrá o seguirá adelante con el concierto programado.

Su nuevo álbum, que incluye 15 canciones, salió a la venta el viernes. Sin embargo, su primer sencillo, ‘Die For Me’, se publicó en febrero, tan solo dos días después del anuncio del álbum.

El intérprete de ‘Pillowtalk’ celebró su nuevo álbum y reflexionó sobre su carrera hasta el momento durante su aparición en febrero en el pódcast Call Her Daddy de Alex Cooper.

Traducción de Sara Pignatiello