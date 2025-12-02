La página de Charlie Kirk en Wikipedia fue el artículo más leído de la enciclopedia de Internet en 2025, con Donald Trump y Zohran Mamdani también entre los diez primeros.

Más de 45 millones de personas leyeron la página del fundador de Turning Point USA, y el interés por el podcastero aumentó tras su asesinato el 10 de septiembre de 2025.

Las cifras publicadas por la Fundación Wikimedia revelan que el 40 % de las visitas al artículo de Kirk procedían de usuarios de fuera de EE. UU., y que 15 millones de las visitas a su página se produjeron al día siguiente de su muerte.

Mientras tanto, el artículo de Donald Trump en Wikipedia alcanzó los cuatro primeros puestos, con 25,1 millones de personas leyendo el perfil del presidente. El artículo sobre el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, acumuló 20,1 millones de visitas.

Wikipedia ha revelado que el artículo de Charlie Kirk fue la página más leída de la enciclopedia de Internet ( Getty Images )

El año pasado, la página de Trump en Wikipedia también alcanzó el cuarto puesto, con 27 millones de visitas, pero fue superada por poco por Kamala Harris, cuya página fue leída 29 millones de veces.

Harris, que fue derrotada en las elecciones presidenciales de 2024, no figuraba en la lista de este año. Mientras tanto, Trump ha aparecido en la lista ocho veces, aunque no fue incluido en 2022 ni en 2023.

La página del vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, que fue la 16ª más leída este año, ocupó el 7º lugar el año pasado.

Por delante de Trump y Mamdani se situó la página general Muertes en 2025, que fue vista 42,5 millones de veces. Esta página es actualizada diariamente por un amplio equipo de redactores. Desde que la Fundación Wikimedia comenzó a recopilar datos sobre su audiencia, nunca ha ocupado un puesto inferior al tercero de la lista.

Otros famosos fallecidos este año, además de Kirk, como Ozzy Osbourne y el papa Francisco, también figuran en la lista.

El papa León XIV, líder actual de la Iglesia Católica, también aparecía en la lista.

La página de Donald Trump en Wikipedia se mantiene en cuarto lugar, pero ha perdido audiencia ( Reuters )

Curiosamente, Ed Gein, un asesino en serie estadounidense que estuvo activo en la década de los 50, ocupó el tercer puesto, con 31,2 millones de personas consultando su página.

El auge del interés por Gein ha sido impulsado principalmente por la serie Monstruos de Netflix, que dramatizó sus crímenes con Charlie Hunnam como el depravado asesino.

La televisión y el cine ocuparon siete puestos en la lista: la película de terror Pecadores alcanzanzó el octavo lugar, superando a Superman, Severance, La hora de la desaparición, Adolescencia, Thunderbolts* y Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos.

También hubo un aumento del interés por Elon Musk, ya que el polémico CEO tecnológico pasó del 11º puesto en 2024 al sexto.

Sus destacadas apariciones en la Casa Blanca y su chapucera gestión del ahora disuelto Departamento de Eficiencia Gubernamental del Gobierno de EE. UU. hicieron que Musk adquiriera más protagonismo público que nunca, lo que llevó a más de 20 millones de personas a visitar su perfil.

El icono del fútbol Cristiano Ronaldo y el youtuber MrBeast se quedaron relegados al final de la lista: la página del deportista acumuló 10,8 millones de visitas, y la del influencer, 11,4 millones.

