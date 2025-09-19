D4vd cancela su gira en EE. UU. mientras crecen las dudas sobre la joven hallada muerta en su vehículo

D4vd cancela el resto de su gira en EE. UU. en medio de la investigación por la muerte de una adolescente desaparecida de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un Tesla registrado a su nombre.

El cantante y compositor de 20 años, nacido en Nueva York y cuyo nombre real es David Anthony Burke, tenía programada una presentación el 20 de septiembre en Los Ángeles y otra en el Museo de los Grammy el 24 de septiembre.

Ambos eventos fueron eliminados de las carteleras. Un concierto previsto para esta noche en San Francisco todavía figura en la programación, aunque fuentes citadas por TMZ aseguraron que tampoco se llevará a cabo. Además, el recital del miércoles en Seattle fue cancelado a último momento.

Las autoridades descubrieron el 8 de septiembre un cuerpo en avanzado estado de descomposición, dentro de una bolsa ubicada en un vehículo registrado a nombre de David Anthony Burke en el depósito Hollywood Tow. Posteriormente, fue identificado como el de Celeste Rivas, la adolescente de 15 años reportada como desaparecida. Su muerte está siendo investigada como homicidio.

El miércoles, el Departamento de Policía de Los Ángeles ejecutó una orden de allanamiento en la residencia de Hollywood Hills donde vivía D4vd, según informó The Los Angeles Times. La policía señaló que Burke coopera con las autoridades.

La familia de Rivas declaró estar “devastada y con el corazón roto” por la trágica pérdida de una “hija, hermana, prima y amiga muy querida”.

D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, en la Semana de la Moda de París en marzo de 2025 ( Getty )

Esta semana, una persona en representación de la familia de Rivas publicó una página en GoFundMe para solicitar donaciones con el fin de cubrir los gastos funerarios.

“Como muchos ya saben, Celeste Rivas Hernández fue la joven encontrada sin vida la semana pasada. Era una hija, hermana, prima y amiga muy querida. Su familia está devastada por esta trágica pérdida y pide ayuda para despedirla con dignidad. Cada aporte, por pequeño que sea, es muy valioso”.

Un vocero de GoFundMe informó que su equipo de Confianza y Seguridad está trabajando junto con el organizador de la colecta para garantizar que los fondos lleguen de manera segura a la familia Rivas Hernández.

La muerte de la adolescente ha generado interrogantes sobre su posible vínculo con David Anthony Burke, de 20 años.

El médico forense del condado de Los Ángeles informó que Rivas tenía un tatuaje en el dedo índice derecho con la palabra “Shhh…”. Más tarde, TMZ reportó que Burke parece tener el mismo tatuaje en el mismo lugar. La causa oficial de la muerte aún no ha sido revelada.

El tatuaje “Shhh…” se popularizó gracias a Rihanna en 2008. Otras celebridades, como Lindsay Lohan, también lo llevan en los dedos.

Una canción titulada ‘Celeste’, publicada en SoundCloud y atribuida a D4vd, se filtró en 2023, según reportó The Sun.

Burke aún no ha emitido una declaración oficial al respecto. Desde principios de agosto se encontraba de gira por Estados Unidos para promocionar su álbum debut, Withered.

Traducción de Leticia Zampedri